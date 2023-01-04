هذا ما فعله الأرجنتيني ديبالا بِالميدالية الذهبية للمونديال

اتّخذ اللاعب الدولي الأرجنتيني باولو ديبالا قرارا بِخصوص الميدالية الذهبية التي استلمها، في نهائي مونديال 2022 بِقطر.

ومعلوم أن “الفيفا” منحت ميداليات ذهبية للاعبي الأرجنتين، بعد تتويجهم بِكأس العالم. نظير الفضّة للفرنسيين، والبرونز للكروات.

ومن أصل 7 مواجهات خاضها منتخب “التانغو” في المونديال القطري، شارك ديبالا في مقابلتَين فقط، وبِالضّبط 17 دقيقة. ودخل إلى أرضية الميدان في كلا اللّقاءَين بديلا.

وقرّر ديبالا عدم الاحتفاظ بِميدالية المعدن النفيس، مُفصّلا وضعها فوق رفوف خزانة ناديه روما الإيطالي.

وكان باولو ديبالا (29 سنة) قد انضمّ إلى فريق روما الإيطالي في الصّيف الماضي، بِعقدٍ تنقضي مدّته في الفصل ذاته من عام 2025.

ويكون باولو ديبالا قد أشار من خلال هذه “الهدّية”، إلى وضعيته المُريحة في نادي “الذّئاب”، والاحترام الشديد الذي يُكنّه لِتاريخ فريق العاصمة الإيطالية.