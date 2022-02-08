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رياضة

هذا ما فعله رونالدو بعدما علم بِوفاة والده

الشروق الرياضي
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هذا ما فعله رونالدو بعدما علم بِوفاة والده
رونالدو "طفلا صغيرا" رفقة والدَيه

كشف التقني البرازيلي لويس فيليبي سكولاري عن كيفية إخبار لاعبه النجم كريستيانو رونالدو، بِوفاة والده.

وفارق جوزي دينيس أفيرو – والد كريستيانو رونالدو – الحياة سنة 2005، عن عمر يُناهز 51 سنة.

وأوضح التقني سكولاري أنه وجد صعوبة كبيرة في إخباره لاعبه بِهذا النبأ، وأضاف في تصريحات أدلى بها لِصحيفة “ديلي ميل” البريطانية، نشرتها الثلاثاء، أنه كان حزينا، لكنه تشجّع وأخبر رونالدو بِالأمر.

ودرّب التقني البرازيلي سكولاري لاعبه رونالدو في منتخب البرتغال، ما بين 2003 و2008.

واختتم سكولاري تصريحاته قائلا إن رونالدو طلب منه إشراكه في مواجهة روسيا، التي كانت مُبرمجة في اليوم الموالي لِوفاة والده. مُشيرا إلى أن مهاجمه قدّم عروضا فنية راقية في هذه المباراة، ثم ذهب بعد ذلك إلى أهله.

وواجه منتخب البرتغال الضيف الروسي مساء السابع من سبتمبر 2005، بِرسم تصفيات مونديال ألمانيا. وحينها خاض كريستيانو رونالدو كامل أطوار المواجهة التي انتهت بِنتيجة التعادل السلبي.

وغادر والد رونالدو هذا العالم مُتأثّرا بِمرض على مستوى الكبد، قال الأطباء إن سببه إدمان جوزي دينيس أفيرو لِشرب الخمر، الآفة التي لم يستطع الرّجل التخلّص منها، بعد أن لجأ إليها أيّام شبابه، خاصة في الفترة الأولى لِزواجه، نتيجة معاناته البطالة.

وكان كريستيانو رونالدو قد صرّح سابقا لِوسائل الإعلام، بِأنه عاش في طفولته ظروفا اجتماعية قاسية (الفقر)، بِسبب عدم عثور والده على وظيفة، ولجوئه إلى شرب الخمر.

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