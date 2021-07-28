انتشر أيضا فيديو للفقيد وهو يتحدث عن تداعيات كورونا

عبرت الإعلامية صوريا بوعمامة، عن أسفها لرحيل الزميل الإعلامي كريم بوسالم، قبل أن يرى ابنه، كونه ترك زوجته حاملا في الشهر السادس، ومصابة هي الأخرى بفيروس كورونا.

وقالت بوعمامة إنها أصيبت بالفيروس في نفس الفترة مع بوسالم، وكتبت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك جاء فيها: “افترقنا في منتصف الطريق وفضلت مواصلة الرحلة لوحدك، صوب وجهة يقال عنها إنها الجنة…وتركتني في محطة هي اليوم اقرب الى جهنم”.

هكذا تلقت المذيعة بالتلفزيون الجزائري لخبر وفاة كريم بوسالم

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 25 جويلية، فيديو لمذيعة بالتلفزيون العمومي، وهي تستقبل ببالغ التأثر خبر وفاة الإعلامي كريم بوسالم.

وتظهر المذيعة في المقطع المصور وهي تستسمح الضيف عذرا لأنه وردها خبر عاجل مفاده وفاة زميلها متأثرا بفيروس كورونا، حيث طلبت فاصلا، لتعود بعدها للقول: “لا حول ولا قوة إلا بالله”.

في ذات السياق، انتشر على نطاق واسع فيديو للفقيد وهو يتحدث عن تداعيات فيروس كورونا على العالم وعلى العلاقات، لافتين بأنه أسهب في الحديث عنه وتوفي به.