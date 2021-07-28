-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
عاجل
تنبيه حول حالة الطقس: موجة حر وأمطار رعدية عبر 5 ولايات
جواهر
انتشر أيضا فيديو للفقيد وهو يتحدث عن تداعيات كورونا

هذا ما قالته الإعلامية صوريا بوعمامة عن الزميل الراحل كريم بوسالم!

نادية شريف
  • 182438
  • 6
هذا ما قالته الإعلامية صوريا بوعمامة عن الزميل الراحل كريم بوسالم!

عبرت الإعلامية صوريا بوعمامة، عن أسفها لرحيل الزميل الإعلامي كريم بوسالم، قبل أن يرى ابنه، كونه ترك زوجته حاملا في الشهر السادس، ومصابة هي الأخرى بفيروس كورونا.

وقالت بوعمامة إنها أصيبت بالفيروس في نفس الفترة مع بوسالم، وكتبت تدوينة عبر حسابها على فيسبوك جاء فيها: “افترقنا في منتصف الطريق وفضلت مواصلة الرحلة لوحدك، صوب وجهة يقال عنها إنها الجنة…وتركتني في محطة هي اليوم اقرب الى جهنم”.

هكذا تلقت المذيعة بالتلفزيون الجزائري لخبر وفاة كريم بوسالم

تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، الأحد 25 جويلية، فيديو لمذيعة بالتلفزيون العمومي، وهي تستقبل ببالغ التأثر خبر وفاة الإعلامي كريم بوسالم.

وتظهر المذيعة في المقطع المصور وهي تستسمح الضيف عذرا لأنه وردها خبر عاجل مفاده وفاة زميلها متأثرا بفيروس كورونا، حيث طلبت فاصلا، لتعود بعدها للقول: “لا حول ولا قوة إلا بالله”.

في ذات السياق، انتشر على نطاق واسع فيديو للفقيد وهو يتحدث عن تداعيات فيروس كورونا على العالم وعلى العلاقات، لافتين بأنه أسهب في الحديث عنه وتوفي به.

مقالات ذات صلة
وفاة الصحفية والفنانة سهام أوشلوش متأثرة بمضاعفات كورونا

وفاة الصحفية والفنانة سهام أوشلوش متأثرة بمضاعفات كورونا

نوميديا تنجح في جمع أزيد من مليارين لمرضى كورونا وتبكي بحرقة بعد تعرضها للسرقة!

نوميديا تنجح في جمع أزيد من مليارين لمرضى كورونا وتبكي بحرقة بعد تعرضها للسرقة!

عرائس يلغى زفافهن في اللحظة الأخيرة!

عرائس يلغى زفافهن في اللحظة الأخيرة!

ما حقيقة خلو حليب الأم من الحديد وهل يمكن للرضع هضمه؟

ما حقيقة خلو حليب الأم من الحديد وهل يمكن للرضع هضمه؟

أزواج يخطبون في جنازات زوجاتهم!

أزواج يخطبون في جنازات زوجاتهم!

نقل دلال عبد العزيز لمستشفى حكومي.. وهذا الفنان المسؤول عن تسريب شائعة وفاتها

نقل دلال عبد العزيز لمستشفى حكومي.. وهذا الفنان المسؤول عن تسريب شائعة وفاتها

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
6
  • عتيق محمد أنيس

    ياربي يرحمو واسع الله أكبر حوادث مات كريم بوسالم الله يرحمو واسع

    3
  • عادل

    رحمه الله وغفر له وجميع المسلمين ان لله وأن إليه راجعون

    2
  • Bela

    ربي يرحمه ويوسع عليه، كان رحمه الله قلعة إعلامية بصوت عربي بين وفصيح، قل نضيره ، لكن ماعسانا أن نقول،، قدر الله وما شاء فعل.

    3
  • بيشو باتش biche

    ربي يرحمك خوي كريم من اعضم مانجبت التلفزة الجزائرية خلقا ومنطقا وادب رحمك الله يايقونة الاعلام الجزائر

    4
  • سيسي

    ان لله وان اليه راجعون..رحمه الله

    3
  • Zino

    Que Dieu l'acceuille dans vaste paradis.

    4

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد