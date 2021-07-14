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هذا ما قالته الفنانة التونسية لطيفة بعد إرسال الجزائر مساعدات لبلادها!

نادية شريف
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هذا ما قالته الفنانة التونسية لطيفة بعد إرسال الجزائر مساعدات لبلادها!

تقدمت الفنانة التونسية لطيفة، مساء الثلاثاء، بالشكر الجزيل للجزائر على المساعدات التي أرسلتها لبلادها التي تعاني الأمرين جراء تفشي وباء كورونا.

وكتبت لطيفة تدوينة عبر حسابها الشخصي على تويتر، جاء فيها: ” شكراً لدولة الجزائر المخلصة الوفية لتونس على هذه المساعدات، مش غريب على بلد المليون شهيد، وقوفها مع تونس دايما تاريخي”.

وختمت: “مالناش غير بعض”.

وأعات الفنانة لطيفة نشر كلمات الشكر نفسها أيضا عبر حسابها على إنستغرام، تأكيدا على أهمية المساعدات التي تلقتها تونس من شقيقتها الجزائر.

يذكر أن الجزائر قامت، الثلاثاء، بهبة تضامنية لتونس، متمثلة في طائرة محملة بمعدات ومستلزمات طبية وأدوية، إضافة إلى 250 ألف جرعة من اللقاح المضاد لفيروس كورونا وشاحنات من الأكسجين.

وأكد وزير الصحة عبد الرحمان بن بوزيد، الذي أشرف شخصيا على تسليم المساعدات أن الجزائر لن تدخر جهدا للوقوف إلى جانب الشعب التونسي الأصيل ودولة تونس الشقيقة.

وكانت لطيفة قد كتبت سابقا، عبر حسابها على تويتر: “‏قلبي واجعني على بلادي.. يا رب كل البلدان تساعد تونس وأملي كبير في بلداننا العربية.. الوضع صعب وكارثي، والله شعبنا ما يستاهل اللي إحنا فيه.. تونس تستغيث، المملكة العربية السعودية، جمهورية مصر العربية، ‎الإمارات العربية المتحدة”.

وسجلت تونس 106 حالات وفاة، الأربعاء، و4300 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى أكثر من 500000 حالة.

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التعليقات
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  • محمد سلامي

    الشعب التونسي شعب شقيق يجب مساعدته في هذه الضروف الصعبة التي يمر بها، و الجزائر أولى بمساعدته لأنها دولة جارة. رحم الله الذين توفوا و شافى الله المرضى الذين يخضعون للعلاج في المستشفيات.

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