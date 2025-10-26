هذا ما قالته بطلة الملاكمة الأولمبية إيمان خليف عن الزواج!

كشفت بطلة الملاكمة الأولمبية، الجزائرية إيمان خليف، في أحدث تصريحاتها، عن موقفها من الزواج، كما تحدثت عن الشروط التي ينبغي أن تتوفر في الرجل كي توافق عليه ليكون شريكا لحياتها.

وأكدت خليف في تصريحاتها الإعلامية عدم وجود أي مانع لديها من الزواج مستقبلا، مشيرة إلى أن الوقت المناسب للارتباط سيأتي حين تتوافر الظروف الملائمة.

وأضافت: “أنا ما زال كامل تركيزي على مسيرتي المهنية في الوقت الحالي، لكن الزواج حاجة أساسية ومهمة جدا في الحياة بالتأكيد”، مردفة: “إذا توافرت شروطه، وجاء الشخص المناسب، بالتأكيد لن أقول لا”.

وتابعت: “أنا حاليا، في سن الزواج، ولا أحد يدري ما يخبؤه المستقبل”، موضحة أنها لا تزال صغيرة في السن، وأنه لا جديد لديها لتذكره حاليا.

وختمت: “آمل أن يحدث الزواج، يوما ما، إن شاء الله”.

وكانت إيمان خليف، البالغة من العمر 25 عاما، قد أثارت الجدل في بطولة العالم الماضية في باريس بعد تتويجها بالميدالية الذهبية، برفقة التايوانية لين يو تينغ، حيث أثيرت شكوك بشأن هويتهما الجنسية، ما دفع الاتحاد العالمي إلى فرض اختبارات إلزامية بدءا من ماي الماضي.

ولجأت خليف إلى محكمة التحكيم الرياضية للطعن في قرار الاتحاد العالمي، إلا أن ملفها لم يحسم بعد، فيما أكد مدربها الفرنسي، إيف فوش، في تصريحات لصحيفة “نيس- ماتان أنها لم تعد تمارس الملاكمة وتوقفت كليا عن التدريب”، مشيرا إلى أنها خاضت نزالا وحيدا في سنغافورة، قبل أن تتوقف مشاريع احترافها بسبب الجدل المحيط بها.

وبعيدا عن حلبة الملاكمة، صنعت الملاكمة الجزائرية الحدث خلال أسبوع الموضة في باريس (من 29 سبتمبر إلى 7 أكتوبر)، حيث ظهرت ضمن عرض دار الأزياء العالمية “شانيل”، ممثلة للعلامة الفرنسية العريقة.

واستثمرت المناسبة لإعلان خطوة جديدة في حياتها المهنية، بإطلاق علامتها التجارية الخاصة لمستحضرات التجميل “BELINCO”، التي وصفتها بأنها امتداد لشخصيتها وطموحها، كما نشرت على حسابها الخاص: “بلينكو هي العلامة التي ستعبر عني، إنها علامة فاخرة وستذهب بعيدا”.