هذا ما قاله أبو تريكة عن بيتكوفيتش ولوكا زيدان

بعد سقوط "الخضر" بثلاثية

شنّ نجم كرة القدم المصرية والمحلل الحالي لقنوات “بي إن سبورتس”، محمد أبو تريكة، هجومًا تكتيكيًا لاذعًا على الخيارات الفنية للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش، عقب الخسارة القاسية التي تكبدها المنتخب الوطني الجزائري أمام نظيره الأرجنتيني، محملًا الحارس لوكا زيدان المسؤولية المباشرة عن النتيجة.

وفي استوديو تحليلي عقب المباراة في قنوات بيين سبورت، وصف أبو تريكة الأداء الدفاعي لـ”محاربي الصحراء” بـ”الفوضى التكتيكية العارمة”، مشيرًا إلى غياب تام لمنظومة خط الوسط التي تركت عمق الملعب مستباحًا أمام تحركات النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي. وقال أبو تريكة: “منح لاعب بقيمة ميسي مساحة حرية تصل إلى 20 مترًا، والسماح له بلمس الكرة أكثر من 50 مرة دون رقابة، هو انتحار كروي صريح ألغى الفوارق الجماعية وجعل الدفاع في مواجهة إعصار مستمر”.

ولم يتوقف نقد “أبو تريكة ” عند الشق الجماعي، بل امتد ليشمل الأخطاء الفردية الكارثية، حيث وضع الحارس لوكا زيدان في مرمى نيرانه مؤكدًا أنه كان “السبب الرئيسي” وراء الهزيمة بعد اهتزاز شباكه بثلاثة أهداف نتيجة هفوات بدائية، معتبرًا أن لاعبي الجزائر قدموا المباراة على طبق من ذهب لبطل العالم.

تأتي هذه التصريحات القاسية لتضع المدرب البوسني فلاديمير بيتكوفيتش أمام عاصفة من الانتقادات الجماهيرية والإعلامية، وسط مطالبات حثيثة بمراجعة عاجلة للمنظومة الدفاعية وخيارات حراسة المرمى، قبل العودة إلى معترك التصفيات الرسمية الحاسمة.