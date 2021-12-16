هذا ما قاله الإعلام القطري عن تأهل المنتخب الجزائري أمام العنابي

تأهُل المنتخب الوطني إلى نهائي مونديال العرب على حساب منظم الدورة المنتخب العنابي في مباراة وصفت بالمثيرة، أسال حبر الصحف القطرية التي خصصت له صفحاتها الأولى.

موقع قناة الجزيرة القطرية عنون موضوعه قائلا “الجزائر تهزم قطر وتتأهل لنهائي كأس العرب.. “محاربو الصحراء” يواجهون “نسور قرطاج” في النهائي العربي.

أما “بي ان سبورت” الرياضية فكتبت “الجزائر تضرب موعداً مع تونس في نهائي كأس العرب بعد فوز مثير على قطر”.

من جانبها شكرت صحيفة “الشرق”، الجمهور الذي ساند “العنابي” كما تمنت له الحظ الموفق وعنونت موضوعها الرئيسي “شكرا جماهيرنا..هردلك منتخبنا” وأضافت “النسور والمحاربون في البيت”، في إشارة إلى الملعب الذي سيحتضن نهائي كأس العرب.

صحيفة “الراية”، كتبت على صفحتها الأولى مخاطبة الفريق القطري “أبدعتوا وماقصرتوا”، وقالت الصحيفة أن العنابي فقد فرصة المنافسة على لقب مونديال العرب واكتفى باللعب على المركزين الثالث والرابع وهذا عقب الخسارة التي تعرض لها أمام المنتخب الجزائري.

كما نقلت الجريدة تصريحات مدرب المنتخب القطري، والذي قال إن فريقه لعب مباراة كبيرة وكان يطمح إلى الفوز، لكن الخسارة كانت نتيجة خطأ في وقت صعب.

وعرجب “الراية” أيضا على تصريحات جمال بلعمري والذي أكد فيها أن الفوز على العنابي كان نتيجة الروح القتالية للخضر.

في حين كتبت صحيفة “الوطن” بالبنط العريض “ما قصرتوا” وأضافت “منتخبنا يخسر أمام الجزائر في الوقت القاتل”.