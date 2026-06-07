هذا ما قاله المدافع عبادة عن مواجهة الأرجنتين (فيديو)

أكد مدافع “الخضر”، أشرف عبادة، أن التشكيلة الوطنية، ستبذل كل ما في وسعها لإسعاد الشعب الجزائري في كأس العالم 2026 .

وفي رده على سؤال، حول قدرة المنتخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأرجنتين، في مستهل المشوار بالمونديال، قال عبادة: ” مباراة الأرجنتين تلعب على المستطيل الأخضر، وقادرون على قول كلمتنا في هذه المواجهة، لأنه ليس هناك مستحيل في كرة القدم، وإن شاء الله بدعم الجمهور، سنقدم مباراة كبيرة، وسنبذل كل مجهوداتنا من أجل الفوز”.

وعن الفوز المحقق أمام هولندا في الودية الأولى، أضاف عبادة: ” اللاعبون كانوا يدا واحدة، وكانت هناك إرادة كبيرة للفوز، ومباراة هولندا كانت ودية فقط، وإن شاء الله سنقدم الأفضل في اللقاءات الرسمية”.

وبخصوص شعوره وهو يخوض منافسة كأس العالم مع “الخضر”، قال مدافع اتحاد العاصمة: “الحمد الله، وأشكر المدرب والجماهير على الثقة، وإن شاء الله أواصل العمل لتقديم الأفضل مستقبلا”.