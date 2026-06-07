-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
رياضة

هذا ما قاله المدافع عبادة عن مواجهة الأرجنتين (فيديو)

عمر سلامي
  • 170
  • 0
هذا ما قاله المدافع عبادة عن مواجهة الأرجنتين (فيديو)
ح.م
أشرف عبادة

أكد مدافع “الخضر”، أشرف عبادة، أن التشكيلة الوطنية، ستبذل كل ما في وسعها لإسعاد الشعب الجزائري في كأس العالم 2026 .

وفي رده على سؤال، حول قدرة المنتخب الوطني على تحقيق نتيجة إيجابية أمام الأرجنتين، في مستهل المشوار بالمونديال، قال عبادة: ” مباراة الأرجنتين تلعب على المستطيل الأخضر، وقادرون على قول كلمتنا في هذه المواجهة، لأنه ليس هناك مستحيل في كرة القدم، وإن شاء الله بدعم الجمهور، سنقدم مباراة كبيرة، وسنبذل كل مجهوداتنا من أجل الفوز”.

وعن الفوز المحقق أمام هولندا في الودية الأولى، أضاف عبادة: ” اللاعبون كانوا يدا واحدة، وكانت هناك إرادة كبيرة للفوز، ومباراة هولندا كانت ودية فقط، وإن شاء الله سنقدم الأفضل في اللقاءات الرسمية”.

وبخصوص شعوره وهو يخوض منافسة كأس العالم مع “الخضر”، قال مدافع اتحاد العاصمة: “الحمد الله، وأشكر المدرب والجماهير على الثقة، وإن شاء الله أواصل العمل لتقديم الأفضل مستقبلا”.

مقالات ذات صلة
منتخب الأرجنتين تحت حماية أمنية مشددة بأمريكا

منتخب الأرجنتين تحت حماية أمنية مشددة بأمريكا

بالصور.. وداد بوفاريك يتوّج بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة

بالصور.. وداد بوفاريك يتوّج بلقب البطولة الوطنية لكرة السلة

جائزة للحارس زيدان

جائزة للحارس زيدان

 5000 دولار يومياً عن كل لاعب يشارك في كأس العالم

 5000 دولار يومياً عن كل لاعب يشارك في كأس العالم

إدارة الترجي التونسي تتفق مع بلايلي على تجديد عقده

إدارة الترجي التونسي تتفق مع بلايلي على تجديد عقده

ماذا قال مدرب الأرجنتين عن “الخضر”؟

ماذا قال مدرب الأرجنتين عن “الخضر”؟

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد