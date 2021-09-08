هذا ما قاله الوزير سبقاق عن عقوبة فتحي نورين

أكد وزير الشباب والرياضة عبد الرزاق سبقاق، أنه ستبذل كل المجهوات من أجل محاولة تخفيف العقوبة المسلطة على المصارع فتحي نورين ومدربه عمار بن يخلف.

وأضاف الوزير، متحدثا عن أول خطوة التي قام بها بعد صدور عقوبة إيقاف لمدة 10 سنوات في حق المصارع فتحي نورين ومدربه، حيث قال: ” اتصلنا باللجنة الأولمبية من أجل مراسلة الهيئات المعنية، والقيام بكل الخطوات اللازمة، وفي مقدمتها الطعن، من أجل تمكين المصارع من مواصلة مشواره”.

وعن المنصة الرقمية التي تعمل عليها الوزارة، للتبليغ عن الفساد في الوسط الرياضي قال الوزير سبقاق في تصريحاته له بمطار هواي بومدين الدولي: ” الوزارة ستنظر في الشكاوى المؤسسة فقط، وهناك لجنة في الوزارة ستعمل على هذا الجانب”.

وتنقل الوزير سبقاق ظهيرة الأربعاء، إلى مطار هواري بومدين، من أجل استقبال ذوي الهمم العالية بعد عودتهم من طوكيو، عقب إحرازهم 12 ميدالية ، منها 4 ذهبيات.

وقال وزير الشباب والرياضة أن أبطال الجزائر، سيحضون الخميس باستقبال من طرف رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون.

وحظي ذوي الهمم العالية باستقبال مميّز بالورود وحضور الوزير، كما خصصت لهم حافلة خاصة، تليق بمقامهم لنقلهم من المطار، على عكس البعثة الأولى، التي حظيت باستقبال سيئ.