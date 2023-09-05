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رياضة

هذا ما قاله بلماضي عن غويري

علي بهلولي
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هذا ما قاله بلماضي عن غويري
ح.م
أمين غويري

تطرّق النّاخب الوطني جمال بلماضي، الثلاثاء، إلى اللاعب الجزائري المغترب أمين غويري مهاجم فريق ران الفرنسي.

جاء ذلك خلال تربّص “الخضر” بِقسنطينة، وفي ردّ من بلماضي على أسئلة الإعلاميين.

وقال بلماضي: “إداريا، وبعيدا عن لغة الخشب، ملف غويري انتهينا منه”، في إشارة إلى تغييره للجنسية الرّياضية، وإمكانية تمثيله لِألوان منتخب الجزائر.

وهكذا يُمكن لِأمين غويري (23 سنة) تعزيز صفوف “الخضر” في ودّيتَي أكتوبر المقبل، أو مواجهتَي تصفيات المونديال في الشهر الموالي، أو نهائيات كأس أمم إفريقيا بِكوت ديفوار في جانفي القادم، على أقصى تقدير.

إشادة بـ “فغولي”

كال بلماضي المديح للاعبه المخضرم سفيان فغولي، بعد عودته إلى صفوف “مُحاربي الصّحراء”.

وقال الناخب الوطني إن فغولي لاعب تنافسي، ويحوز تجربة محترمة، فضلا  عن تفانيه في تشريف الدّعوة التي تُوجّه إليه، واعتزازه بِجزائريته.

واختتم بلماضي يقول إن جناح نادي قرّة غومروك التركي نموذج ممتاز، للاعبين الذين يُجيدون تمثيل ألوان المنتخب الوطني الجزائري.

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