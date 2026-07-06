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رياضة

هذا ما قاله حفيظ دراجي عن اختيار خليفة بيتكوفيتش

عمر سلامي
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هذا ما قاله حفيظ دراجي عن اختيار خليفة بيتكوفيتش

قال المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي، إن الإشراف على المنتخب الوطني ليس أمرا سهلا، لذلك لا يجب التسرع في اتخاذ قرار تعيين الناخب الجديد.

وعبر صفحته الرسمية على “فايسبوك”، أكد المعلق بقنوات “بين سبورتس”، إن الاختيار يجب أن يكون مدروسا وقائما على الكفاءة والخبرة، والقدرة على قيادة منتخب يحمل طموحات شعب بأكمله.

وأضاف دراجي: “المنتخب الجزائري يملك مواهب كبيرة تحتاج إلى من يحسن تأطيرها، ويزرع فيها روح الإنتصار التي تنقصها في بعض المحطات”.

ويرى حفيظ دراجي أن نجاح تجارب الآخرين لا يعني بالضرورة أنها ستنجح في منتخب الجزائر: “فلكل منتخب خصوصياته، ولكل بيئة كروية متطلباتها، وما يصلح لغيرنا ليس بالضرورة سيكون صالحا لنا”.

وجاء منشور المعلق حفيظ دراجي، بعد أن تم بسرعة البرق، تداول أسماء لخلافة بيتكوفيتش، في مقدمتهم الدولي السابق عنتر يحيى.

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