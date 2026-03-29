هذا ما قاله رئيس “الكاف” حول لجوء الاتحاد السنغالي لمحكمة التحكيم الرياضي

تطرق رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، باتريس موتسيبي، لقرار لجنة الاستئناف، ولجوء الاتحاد السنغالي لمحكمة التحكيم الرياضي.

وقال موتسيبي بخصوص لجوء الاتحاد السنغالي لكرة القدم لمحكمة التحكيم الرياضي بعد قرار الـ”كاف” منح لقب كأس أمم إفريقيا للمنتخب المغربي: “القرار النهائي حول كأس أمم إفريقيا 2025 بات لدى محكمة التحكيم الرياضي، وليس لدينا ما نضيفه حول هذا الأمر”.

وأضاف رئيس “الكاف” بعد اجتماع المكتب التنفيذي، أن المكتب أقر جملة من التعديلات تفادياً لتكرار ما حدث في نهائي كأس أمم إفريقيا 2025 .

وشدّد على أن التعديلات ستشمل القوانين الخاصة بالمباريات وطريقة تحكيمها.

أما عن موضوع التحكيم، فقال رئيس “الكاف”: “لا يمكن إنكار ظاهرة انحياز الحكام، وهناك شراكة بيننا وبينال،”فيفا” لتدريب حكام القارة “.

وأكد باتريس موتسيبي أن كأس أمم إفريقيا مستقبلاً، بمشاركة 28 منتخباً.

وعن البطولة المستحدثة، والمتمثلة في دوري الأمم الإفريقي، فكشف رئيس “الكاف”، أن دوري الأمم الإفريقي سيقام بنظام التقسيم الجغرافي، مضيفا أن كل نسخة ستستغرق عامين.