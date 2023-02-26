هذا ما قاله رئيس شباب بلوزداد عن مستقبل الكوكي مع الفريق

أكد رئيس شباب بلوزداد، مهدي رابحي، بقاء المدرب نبيل الكوكي على رأس العارضة الفنية للفريق، رغم الهزيمة في مبارتين متتاليتين في دوري أبطال إفريقيا.

وقال رابحي في تصريح لإذاعة البهجة: “خسارة لقاء أو اثنين لا يعني أن المدرب ليس جيدا، والكوكي سيبقى مدربا للفريق مادمت رئيسا لشباب بلوزداد”.

وأضاف رئيس شباب بلوزداد، أنه يجب الحفاظ على الاستقرار، ولا يجب تهديم العمل الكبير الذي تم تحقيقه في الفريق.

وانهزم شباب بلوزداد، في الجولة الثالثة من دور مجموعات دوري أبطال إفريقيا، أمام المريخ السوداني، بهدف دون رد.

ويملك “الشباب” ثلاث نقاط، بعد فوزه على الزمالك في الجولة الأولى، و الخسارة في الجولة الثانية أمام الترجي بملعب 5 جويلية.

ويحتل شباب بلوزداد المركز الثالث في مجموعته برصيد 3 نقاط، خلف الوصيف المريخ السوداني بـ4 نقاط، في حين يتصدر الترجي التونسي المجموعة بـ9 نقاط، فيما يحتل الزمالك المركز الأخير بنقطة واحدة.