هذا ما قاله مدرب “المريخ” بعد الفوز على شباب بلوزداد

أكد مدرب المريخ السوداني،البرازيلي هيرون ريكاردو ، أن الفوز المحقق على حساب شباب بلوزداد، كان مستحقا، مضيفا أن النقاط الثلاث جاءت في وقتها.

وقال المدرب ريكاردو في تصريحات له عقب المباراة: “حققنا ثلاث نقاط ثمينة، وفي الوقت المناسب”.

وأضاف مدرب المريخ: ” مستوى فريقنا يرتفع من مباراة إلى أخرى، كما أن الانسجام يزداد أكثر بين اللاعبين”.

وتابع ريكاردو: “بفضل هذا الفوز حافظنا على حظوظنا في التأهل للدور المقبل، وسبق أن قلت إننا إذا لم نحقق الفوز على بلوزداد، فإننا لن نتأهل للدور المقبل”.

وعن المنافس شباب بلوزداد قال مدرب المريخ: ” شباب بلوزداد فريق قوي يملك عناصر جيدة.. مباريات دوري أبطال إفريقيا ليست سهلة، فكل فرق دور المجموعات قوية جدا، أمامنا 10 أيام للتحضير، وعلينا الاستعداد بشكل جيد “.

وحقق المريخ السوداني أول فوز له، في المجموعة الرابعة، بعد أن حسم مواجهة شباب بلوزداد لصالحه بهدف دون رد، ليرفع رصيده إلى أربعة نقاط، حيث انهزم في الجولة الأولى أمام الترجي، وتعادل في الثانية أمام الزمالك المصري.