هذا ما قاله مدرب الوداد المغربي عن مواجهة شبيبة القبائل

أكد مدرب الوداد الرياضي المغربي، مهدي النفطي، أن المباراة المرتقبة، سهرة الجمعة، أمام شبيبة القبائل، ستكون صعبة.

وأضاف النفطي في تصريحات له، بعد وصول الوداد إلى الجزائر: ” رغم أن فريق شبيبة القبائل، لا يتواجد في أحسن أحواله في البطولة، إلا أن المهمة لن تكون سهلة، في منافسة مختلفة”.

وتابع: “فريق شبيبة القبائل، عاد بالتعادل في اللقاء الأخير، ويستفيد من الاستقبال بميدانه، وهذا ما يجعل المهمة صعبة ومعقدة”.

وقال في الأخير: “بطبيعة الحال، سنلعب من أجل تشريف ألوان فريقنا، وسنعمل على الفوز بكل المباريات، للدفاع عن لقبنا”.

ويستقبل فريق شبيبة القبائل، نادي الوداد الرياضي المغربي، سهرة الجمعة بداية من الساعة الثامنة، بملعب 5 جويلية، لحساب الجولة الثانية من رابطة أبطال إفريقيا.