هذا ما قاله مدرب بلوزداد عن مواجهة المريخ السوداني

أكد مدرب شباب بلوزداد، نبيل الكوكي، أن مباراة المريخ السوداني لن تكون سهلة، مضيفا أن الفريق سيعمل على العودة بنتيجة إيجابية لتدارك الهزيمة التي تكبدها أمام الترجي.

وأضاف الكوكي في تصريحات، للصفحة الرسمية لفريق شباب بلوزداد: ” درسنا المريخ السوداني جيدا، وهو لم يظهر بمستوى جيد في المباراة الأولى أمام الترجي”.

وأضاف: ” المريخ ظهر بوجه أحسن في المباراة الثانية، أمام الزمالك، ورغم عدم تمكنه من التسجيل، إلا أن تموقع اللاعبين تغيّر مقارنة بالمباراة الأولى، والأكيد أنه له هفوات سنعمل على استغلالها”.

وتابع مدرب الشباب: “سنعمل على تقديم مستوى مماثل للذي قدمناه أمام الترجي، والمشكل الذي نعاني منه هو عدم تجسيد الفرص، بسبب التسرع، إن شاء الله أمام المريخ يجب أن نكون أكثر فعالية أمام المرمى”.