هذا ما قاله مدرب تنزانيا عن مواجهة المغرب

قال مدرب منتخب تنزانيا، الجزائري عادل عمروش، إن المهمة أمام المغرب، في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس أمم أفريقيا، ستكون صعبة.

وأضاف عمروش في تصريحات إعلامية: “صحيح أن المنتخب المغربي الأقوى على الورق، ولكن للملعب كلام آخر، وكرة القدم لا تخلو من المفاجآت، ومهمتي أن أوظف كل أوراقي لقيادة منتخب تنزانيا لتحقيق الفوز”.

وتابع: “فوق أرضية الميدان اللاعبون هم من يحددون النتيجة، وخسارة مباراتنا أمام المغرب في تصفيات المونديال لن تؤثر علينا، ولكننا لعبنا في ساعة متأخرة، وحتى الحكام يتم تعيينهم بحسب رغبة الاتحاد المغربي”.

وأكد مدرب تنزانيا أن منتخبه سيعمل ما في وسعه للخروج بنتيجة إيجابية من مباراة المغرب: “لن نكون لقمة سائغة للمنتخب المغربي،تأهلنا إلى البطولة جاء بعد مجهودات كبيرة، صحيح أننا لسنا مع المنتخبات الكبيرة، ولكننا نعمل ما في وسعنا لنصل إلى المستوى المطلوب”.

ويستهل منتخب تنزانيا مشواره في “كان” كوت ديفوار بمواجهة صعبة أمام منتخب المغرب، أمسية هذا الأربعاء.