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رياضة

هذا ما قاله مدرب سيدات “الخضر” قبل مواجهة منتخب البلد المنظم (فيديو)

عمر سلامي
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هذا ما قاله مدرب سيدات “الخضر” قبل مواجهة منتخب البلد المنظم (فيديو)
ح.م
فريد بن ستيتي

قال مدرب المنتخب الجزائري للسيدات، فريد بن ستيتي، أن المنتخب المغربي سيكون منافسا صعبا للغاية.

وخلال الندوة الصحفية التي تسبق مباراة منتخب سيدات “الخضر” ونظيره المغربي، أكد بن ستيتي على صعوبة المأمورية أمام منخب البلد المنظم.

وأضاف المدرب: “المنتخب المغربي سيكون منافسا صعبا للغاية، مثل بقية المنافسين”.

ويرى بن ستيتي أن الأهم بالنسبة للمنتخب هو مواصلة التطور والتقدم إلى الأمام: “بعد الفوز على المغرب، حوّلنا تركيزنا إلى مواجهة المغرب، ونتعامل مع البطولة مباراة بعد أخرى، لأننا نعلم أن المنافسة شرسة”.

وتابع: ” إذا لم نتحل بالتواضع فسنخاطر بما حققناه.. راضون بما قدمناه أمام السنغال، لكننا مازلنا واقعيين..”.

ويواجه المنتخب الوطني للسيدات نظيره المغربي سهرة الخميس بداية من الساعة التاسعة، في إطار الجولة الثانية من دور مجموعات كأس إفريقيا 2026 للسيدات.

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