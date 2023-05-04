هذا ما قاله مدرب منتخب الكونغو عن مواجهة الجزائر

أكد مدرب منتخب الكونغو لأقل من 17 سنة، فابريزيو سيزانا، أن مواجهة المنتخب الجزائري، في الجولة الثالثة، ستكون صعبة.

وقال المدرب سيزانا في الندوة الصحفية التي تسبق المباراة: ” سنواجه منتخبا قويا، لا زلت أرشحه للتتويج بالبطولة رغم هزيمته أمام السنغال”.

وأضاف مدرب منتخب الكونغو: “المواجهة ستكون صعبة، خاصة وأن كل منتخب مطالب بالفوز من أجل التأهل إلى الدور المقبل”.

وتابع: ” أمام السنغال افتقدنا للخبرة اللازمة للتعامل مع المنافس، وأمام الصومال، كانت تنقصنا الفعالية أمام مرمى المنافس، يجب ألا نكتفي بالأداء الجيد، وعلينا تحقيق النتيجة والفوز من أجل تفادي حسابات التأهل في المركز الثالث”.

ويواجه المنتخب الجزائري، نظيره الكونغولي، سهرة الجمعة بداية من الساعة الثامنة بملعب نيلسون مانديلا ببراقي، لحساب الجولة الثالثة والأخيرة من دور مجموعات كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة.