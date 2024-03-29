هذا ما قاله مُساعد بيتكوفيتش للصّحافة الإيطالية عن عوّار

تحدّث التقني باولو رونغوني مُساعد النّاخب الوطني فلاديمير بيتكوفيتش للصّحافة الإيطالية، عن اللاعب الدولي الجزائري حسام عوّار.

ومعلوم أن التقني رونغوني إيطاليّ، كما أن عوّار يرتدي زيّ نادي روما منذ الصّيف الماضي. فضلا عن ذلك، عملا جنبا إلى جنب في نادي ليون الفرنسي ما بين أكتوبر 2019 وماي 2021، الأوّل في منصب مدرّب لياقة بدنية، واللاعب في مركز متوسّط ميدان.

وفي أحدث تقرير لها بِهذا الشّأن، نقلت صحيفة “لا غازيتا ديلو سبورت” على لسان التقني باولو رونغوني قوله: “استعاد عوّار لياقته البدنية الجيّدة. في سنته الأخيرة مع ليون عانى كثيرا، ربّما لِأنه كان في فترة نهاية العقد ولَعِبَ قليلا. إنّه متحمّس لِقُدوم المدرّب الجديد دانييلي دي روسي (خلف جوزي مورينيو في جانفي الماضي). تحدّثت مع عوّار عن المدرّب دي روسي، وقال لي إنّه سعيد لِانتداب الإدارة تقنيا يتبنّى فلسفة تكتيكية تتناسب وخصائصه فوق المستطيل الأخضر. إنّه لاعب يحوز قدرات فنّية كبيرة. قدّم أداءً جيّدا مع المنتخب الجزائري، وصنع الفارق (مواجهة جنوب إفريقيا)، رغم أنّه لم يكن في أفضل مستوياته”.

وأضاف مُساعد النّاخب الوطني: “إعادة بناء لاعب لم يستفد كثيرا من فرصة المشاركة أمر ليس سهلا. أنا مُقتنع بِأن عوّار سيتحسّن، وسنرى عوّار آخرَ في الموسم المقبل. ومُقتنع أيضا أن مسؤولي نادي روما سيُعجبون به كثيرا. وإذا تمّت إدارته كما يفعل دي روسي، دون تحميله أكثر من اللازم، فيمكنه حقّا القيام بِأشياء رائعة”.

ويرتبط حسام عوّار (25 سنة) مع نادي روما الإيطالي بِعقدٍ، تنقضي مدّته في صيف 2028.