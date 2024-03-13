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رياضة

اشتغل مع بيتكوفيتش وأشرف على سليماني وبلعمري ورونالدو

علي بهلولي
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اشتغل مع بيتكوفيتش وأشرف على سليماني وبلعمري ورونالدو
ح.م
باولو رونغوني.

جلب النّاخب الوطني الجديد فلاديمير بيتكوفيتش مدرّب لياقة بدنية، للعمل معه في الجهاز الفني لـ “مُحاربي الصّحراء”.

ويتعلّق الأمر بِالتقني الإيطالي باولو رونغوني، البالغ من العمر 52 سنة.

وسبق للتقني رونغوني أن اشتغل في منصب مدرّب لياقة بدنية لِنادي لاتسيو الإيطالي، ما بين صيفَي 2012 و2014، وحينها كان الفريق يُدرّبه فلاديمير بيتكوفيتش. وحازا شرف نيل الكأس المحلّية عام 2013 (وسط الصورة الأخيرة المُدرجة أدناه).

فضلا عن ذلك، عمل رونغوني في فريق واحد مع المدافع جمال بلعمري والمهاجم إسلام سليماني، وذلك في نادي ليون الفرنسي. وبِالضّبط مع بلعمري من أكتوبر 2020 إلى ماي 2021، ومع سليماني من جانفي 2021 إلى ماي من العام ذاته.

وكان رونغوني أيضا مدرّب لياقة بدنية للنّجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، في نادي النصر السعودي ما بين جانفي 2023 وصيف العام ذاته.

ويحمل باولو رونغوني في سجّله أيضا العمل في منصب مدرّب لياقة بدنية، مع نادي مرسيليا الفرنسي وروما رفقة نابولي الإيطاليَين، وغيرها من الفرق. لكنّه لم يشتغل على مستوى المنتخبات.

ويحوز باولو رونغوني خبرة عمل مدّتها 22 سنة، كما يملك شهادة التدريب “ب” التابعة للاتحاد الأوروبي ِلكرة القدم، ويُلقي محاضرات عبر بلدان شتّى من القارّة العجوز لها صلة بِالتدريب البدني.

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