بالفيديو.. هذا ما كشفته حفيدة الشيخ الشعراوي في ذكرى وفاته!

كشفت حفيدة الشيخ محمد متولي الشعراوي في الذكرى الخامسة والعشرين لوفاته بعض الأسرار عن طريقته في التعامل وانحيازه للبنات.

وأعربت فاطمة الشعراوي خلال لقائها ببرنامج “من مصر” الذي يقدمه الإعلامي عمرو خليل، على شاشة “سي بي سي” عن فخرها بجدها “إمام الدعاة”.

وقالت إنها تحيي ذكرى رحيله الموافقة ليوم 17 جوان، بقراءة القرآن والدعاء له، خاصة وأنه كان يحبها جدا ويعاملها معاملة خاصة، هي وجميع حفيداته.

وأضافت أن الشيخ الشعراوي كان ينصح بالمعاملة الحسنة، والرضا بقضاء الله، وحسن الظن به، لافتة إلى أن والدها كان يعمل في السعودية، وجدها، كان دائم الزيارة إلى الأراضي المقدسة، وخاصة خلال الحج والعمرة.

وتابعت: “تعلمنا الكثير والكثير منه.. كان حنونا جدًا، وحريصا في نهاية اليوم على التواجد بيننا، ويعطينا النصائح في الدراسة والزواج، وخاصة فيما يتعلق بالعلاقة الأسرية والحفاظ على المنزل، وكان ينحاز للبنات من أحفاده عن الأولاد”.

يذكر أن الشيخ الشعراوي الذي رحل عن دنيانا منذ ربع قرن عالم دين ووزير أوقاف مصري سابق، وهو من أشهر مفسري معاني القرآن الكريم في القرن العشرين.

عمل على تفسير القرآن الكريم بطرق مبسطة وعامية ما مكنه من الوصول لشريحة واسعة من المسلمين في جميع أنحاء العالم العربي، حتى حاز على لقب “إمام الدعاة”.

تركه الشيخ دروسا تلفزيونية تخاطب العقول والقلوب، وما زالت تسجيلاته هي الأعلى مشاهدة في الأمة الإسلامية من شرقها إلى غربها، ويدين له بالفضل مشاهير العلماء، وكل من تعلموا على يديه تفسير القرآن بأسلوب عصري مشوق، ومستوى عال من الوعي والحكمة.