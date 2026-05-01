هذا ما يحدث عند شرب سوائل باردة على الريق!

يحافظ الجسم على درجة حرارة داخلية مستقرة لضمان سير العمليات الحيوية بكفاءة. وعند إدخال سوائل بدرجات حرارة منخفضة، يعمل الجسم على إعادة التوازن الحراري من خلال تكيّف فوري في أجهزته المختلفة.

في هذا السياق، كشفت دراسات طبية إلى أن هناك تأثيرات مؤقتة على حركة المعدة والهضم قد تسبب انزعاجا لدى بعض الأشخاص الحساسين. أي أن الأمر غالبا يتعلق بعدم الارتياح الوظيفي أكثر من كونه خطرا مباشرا، حسب موقع gut.bmj

استجابة الجسم للبرودة

تعتمد الإنزيمات والعمليات الحيوية على درجة حرارة مثالية تقارب 37 درجة مئوية.

عند تناول سوائل باردة، قد يحدث انخفاض مؤقت في درجة الحرارة الداخلية، ما يدفع الجسم لاستهلاك طاقة إضافية لإعادة التوازن. هذا التفاعل قد يسبب زيادة بسيطة ومؤقتة في معدل الأيض.

كما يمكن أن يؤدي التعرض للبرودة إلى تنشيط ما يُعرف بالدهون البنية، وهي نوع من الأنسجة التي تساهم في إنتاج الحرارة عبر حرق الطاقة. ورغم ذلك، فإن تأثير هذا التنشيط يبقى محدودًا من حيث النتائج طويلة المدى، وفق موقع onestepapp.

تأثير على الجهاز الهضمي

قد يؤدي دخول سوائل باردة إلى الجهاز الهضمي إلى انقباض عضلات المعدة بشكل مؤقت، مما قد يسبب شعورًا بعدم الراحة أو ألمًا خفيفًا لدى بعض الأشخاص.

كما يمكن أن تتأثر كفاءة الهضم بشكل طفيف نتيجة تباطؤ نشاط الإنزيمات المسؤولة عن تفكيك الطعام.

تغيرات فسيولوجية أخرى

في بعض الحالات، قد يحدث انخفاض بسيط في معدل ضربات القلب نتيجة تحفيز العصب المبهم بسبب البرودة المفاجئة. هذه استجابة طبيعية ومؤقتة لدى الجسم.

التأثير على الطاقة وسكر الدم

عند تناول مشروبات باردة تحتوي على سكريات، قد يمتص الجسم السكر بسرعة، مما يؤدي إلى ارتفاع سريع في مستوى الطاقة يتبعه انخفاض لاحق، وهو ما قد يسبب شعورًا بالتعب أو التوتر.

الحساسية الهضمية

الأشخاص الذين يعانون من اضطرابات هضمية مثل الارتجاع قد يلاحظون زيادة في الأعراض عند تناول مشروبات باردة، بسبب تأثيرها على حركة المعدة وانقباضاتها.

الترطيب

بشكل عام، يظل شرب السوائل وسيلة فعالة لترطيب الجسم، بغض النظر عن درجة حرارتها، مع وجود فروقات بسيطة في سرعة الامتصاص، حسب موقع thestandard

انخفاض معدل ضربات القلب

قد تُسبّب المشروبات الباردة أيضًا انخفاضًا طفيفًا في معدل ضربات القلب. ترتبط هذه الظاهرة بـ”منعكس الغوص”، الذي ينجم عن التبريد المفاجئ للعصب المبهم الممتد على طول الجزء الخلفي من الحلق.

نصائح عامة

– يُفضل اختيار درجة حرارة معتدلة للمشروبات، خاصة في بداية اليوم

– شرب السوائل بشكل تدريجي أفضل من استهلاك كميات كبيرة دفعة واحدة

– إذا تسببت السوائل الباردة، مثل الماء، في أي انزعاج (مثل ضيق الحلق أو ألم في المعدة)، انتقل إلى درجة حرارة دافئة.

– دع جسمك يهضم وجبات دافئة أو دهنية قبل شرب السوائل الباردة، لتجنب بطء الهضم.

– اجمع الماء البارد مع فواكه غنية بالماء مثل البطيخ أو الخيار للحصول على ترطيب مثالي.

– التزم بالسوائل الدافئة أو بدرجة حرارة الغرفة إذا كنت تعاني من أعراض نزلة برد أو إنفلونزا أو تنفس، وفقا لموقع myhealthopedia