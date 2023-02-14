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هذا ما يفعله الكيان الصهيوني للتسلّل إلى الاتحاد الإفريقي

الشروق أونلاين
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هذا ما يفعله الكيان الصهيوني للتسلّل إلى الاتحاد الإفريقي
أرشيف
الاتحاد الإفريقي

يمارس الاحتلال الإسرائيلي أشكالا مختلفة من الضغط والإغراء من أجل قبول عضويته كمراقب في الاتحاد الإفريقي، في الدورة المقبلة للاتحاد، التي تحتضنها العاصمة الإثيوبية في الشهر الجاري. 

وحسب ما نقله موقع “البوابة نيوز” المصري عن مصادر لم يسمّها، يساوم الاحتلال بعض الدول الإفريقية بالمال، والمشاريع، وأمور أخرى، لقبول عضويته في الاتحاد الإفريقي، خلال الدورة المقبلة بين 15 و19 فيفري.

وقال المصدر إن هناك انقساما داخل الاتحاد الإفريقي بشأن مساعي تل أبيب. على الرغم من أن ميثاق الاتحاد ينصّ على “تعزيز وحماية حقوق الإنسان والشعوب”، وهو ما يتعارض مع سياسات الاحتلال الإسرائيلي.

وعلّق الاتحاد الإفريقي قرارا سابقا بقبول عضوية إسرائيل خلال الدورة التي عقدت العام الماضي. بعد المعارضة القوية التي قادتها الجزائر ومصر وجنوب إفريقيا.

وكان رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد وراء قرار قبول الاحتلال كعضو مراقب صيف العام 2021.

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