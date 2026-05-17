هذا ما يفعله ميسي قبل مواجهة الجزائر في المونديال

يُفترض أن يكون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائدا لِمنتخب بلاده، عندما يُواجه “محاربي الصحراء” بِأمريكا في كأس العالم 2026.

وتتبارى الأرجنتين مع المنتخب الوطني الجزائري في الـ 17 من جوان المقبل، لِحساب الجولة الأولى من دور المجموعات. ضمن فوج يضمّ أيضا فريقَي النمسا والأردن.

وضبط المهاجم ميسي برنامجَ تدريبٍ خاص استعدادا للمونديال، بِسبب تقدّمه في العمر، حيث سيبلغ 39 سنة في الـ 24 من جوان المقبل.

وأضاف “البرغوث” حصتَين تدريبيتَين لِمرانه اليومي، مع توظيف مدرب يُشرف على هذا البرنامج.

وشرع ميسي في هذه الخطوة منذ نحو ثلاثة أشهر خلت، رفقة زميله في نادي إنتر ميامي الأمريكي ومنتخب الأرجنتين روديغو دي بول. وكلاهما أحرزا مع فريق “الألبيسيليستي” كأس العالم 2022 بِقطر.

وفي بثّ مسجّل “لو دل بولو” نشرت تفاصيله الصحافة الأرجنتينية، الأحد، قال رودريغو دي بول إن ميسي يستهدف من خلال هذا البرنامج التدريبي، ضمان أن تتناسب لياقته البدنية مع قدراته الفنية الاستثنائية، عندما تنطلق فعّاليات كأس العالم 2026.