هذا ما ينتظره الجزائريون من الخضر في كأس إفريقيا 2024

الفاف وفرت لهم كل الإمكانيات للذهاب بعيدا في المنافسة

يشارك المنتخب الوطني الجزائري لكرة القدم في كأس إفريقيا، بكوت ديفوار، وهمه الوحيد محو المشاركة الأخيرة في كأس إفريقيا بالكاميرون، حيث أقصي من الدور الأول، بعد أن توج بالتاج الإفريقي بمصر سنة 2019… الاتحاد الجزائري، وفّر كل الإمكانيات من أجل العودة بنتيجة إيجابية، يقول عنها كل الجزائريين وبلسان واحد: الوصول على الأقل إلى نصف النهائي، ولم لا الفوز بالكأس.

يتطلع كل الجزائريين إلى مشاركة إيجابية، خلال كأس إفريقيا بكوت ديفوار، خاصة أن القرعة أوقعت المنتخب في مجموعة في متناول الخضر، حيث تضم منتخبات أنغولا وبوركينافاسو وموريتانيا.. فالشارع الجزائري مازال يثق في منتخب زرع الفرحة بتتويج من القاهرة، سنة 2019، مازال راسخا في الأذهان. ورغم الخروج من الدور الأول من كأس إفريقيا الماضية بالكاميرون، والإقصاء من التواجد في كأس العالم، إلا أن الكل ما زال يثق في المنتخب الجزائري، الذي دعّم التشكيلة بعدد كبير من اللاعبين، الذين ينشطون في مختلف الأندية الأوروبية، من أجل انطلاقة جيدة، تصل بهم إلى بر الأمان، بالتواجد سنة 2026 بالمونديال الأمريكي.

بلماضي.. محرز وآخرون مطالبون بحفظ ماء وجه الكرة الجزائرية

الجزائريون، هذه المرة، لن يقبلوا إلا بنتيجة إيجابية، في هذا العرس القاري، نصف النهائي، أو التتويج، على حد تصريح المدرب الوطني، جمال بلماضي، والرئيس الجديد، وليد صادي.

وقال بلماضي عن أهداف الخضر، خلال هذه المنافسة: “كل منافس يسعى للذهاب أبعد حد ممكن، في كأس إفريقيا.. لا أحد يقول إنه متأكد من كونه سيصل حتى النهاية في المنافسة. ولكن، كل منتخب يحضر ويستهدف التتويج. القارة الإفريقية، هي أصعب مكان يمكن أن تمارس فيه كرة القدم، على مستوى العالم، نظرا إلى قوة المنافسين، وأحيانا، طبيعة المناخ الذي لا يكون سهلا للتأقلم معه، خاصة بالنسبة إلى المنتخبات التي تملك لاعبين ينشطون ونشؤوا في أوروبا، فهم لا يعرفون الحرارة المرتفعة أو الرطوبة العالية. ولهذه الأسباب، لا أحد يمكن أن يقول من سيكون البطل، ولكن الجميع يتوقع أن تكون نهائيات كأس أمم إفريقيا، كوت ديفوار 2023، تنافسية جدا”. هذا التصريح، أراد به المدرب الوطني إبعاد الضغط عن لاعبيه، لأن الجميع متأكد من أن الخضر لا يكتفون بالمشاركة من أجل المشاركة… بل الذهاب بعيدا في هذه المنافسة.

القائد، رياض محرز، أكد أن هدفه مع زملائه في منتخب الجزائر، هو التتويج بلقب كأس إفريقيا 2023، المقرر لها في كوت ديفوار، قائلاً: “الفوز بالبطولة هدف لنا على المدى القصير… نشعر بالحاجة إلى تحقيق المزيد من النجاحات. لقب كأس الأمم الأفريقية هدفنا، ويبقى مهما لي ولزملائي. نحن متعطشون إلى المزيد من النجاحات، وهذا هو المهم بالنسبة إلي… هناك الكثير من الفرق القوية في هذه الكان، صحيح أننا تُوّجنا باللقب في 2019؛ لكننا أيضًا غادرنا المنافسة من الدور الأول في 2022، وعليه، فنحن نعرف هذه البطولة جيدًا واختبرنا صعوباتها. الآن الأمر متروك لنا، كي نجيب بإظهار جاهزيتنا منذ بداية البطولة”.

القائد رياض محرز أشار إلى أنه ما زال بإمكانه تقديم الكثير للكرة الجزائرية، خاصة في منافسة بحجم كأس إفريقيا للأمم: “مازلت صغيرا، وأشعر بأن لدي الكثير لأقدمه، وأملك الدوافع لمساعدة منتخب بلادي، لمحاولة تحقيق الوصول إلى أفضل الظروف الممكنة في البطولات والمباريات الكبيرة… لقب كأس الأمم الأفريقية، رغم أن ذلك يعتبر صعبا، نعرف ذلك جيدا، لأننا توجنا بهذا اللقب في القاهرة سنة 2019.”

ويخوض الخضر مباراة الجولة الأولى أمام أنغولا، يوم الاثنين 15 جانفي 2024، والثانية أمام بوركينافاسو، يوم السبت 20 جانفي، والأخيرة، أمام موريتانيا يوم الثلاثاء 23 جانفي.