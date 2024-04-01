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اقتصاد

هذا موعد إطلاق ثالث إحصاء عام للفلاحة في تاريخ الجزائر

الشروق أونلاين
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هذا موعد إطلاق ثالث إحصاء عام للفلاحة في تاريخ الجزائر
ح.م
الفلاحة في الجزائر

ينطلق الإحصاء العام للفلاحة في الجزائر بداية من 19 ماي المقبل، على أن يستمرّ لغاية 17 جويلية 2024، حسب ما ذكره بيان لوزارة القطاع.

حيث عقدت اللجنة الوطنية للإحصاء العام للفلاحة يوم الإثنين، اجتماعها الخامس برئاسة الوزير يوسف شرفة، حول التحضيرات النهائية لإطلاق العملية.

وذكر الوزير بالمناسبة، بتوجيهات رئيس الجمهورية “بإيلاء كل الأهمية للإحصاء، كونه آلية أساسية لمعرفة القدرات الوطنية، وتحديد الاحتياجات. من أجل اتخاذ القرارات الصحيحة المستندة على معطيات علمية”.

وقد صادقت اللجنة في اجتماعها اليوم على نموذج الاستبيان النهائي الخاص بعملية الإحصاء. إلى جانب الاطلاع على كيفية عمل البرنامج المعلوماتي المستخدم لإدراج البيانات المتحصل عليها.

وسيكون الإحصاء الفلاحي العام لسنة 2024، العملية الثالثة من نوعها في البلاد، بعد إحصائي 1973 و2001، يشير بيان الوزارة.

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