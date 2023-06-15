هذا موعد انطلاق تجارب عملة دول بريكس الموحّدة

تعتزم دول مجموعة بريكس الشروع في اختبار نظام الدفع المشترك الخاص بها، لإجراء التبادلات التجارية بين الدول الأعضاء بعملاتها الوطنية، بداية من العام المقبل 2024.

وفي محاولة لتقليل اعتماد الدول الخمسة على المؤسسات المالية العالمية، ستختبر المجموعة أيضا خطط إنشاء عملتها الموحّدة، حسب ما نقلته وكالة سبوتنيك الروسية عن مسؤول في مجلس أعمال بريكس.

وقال المسؤول، وهو فاليري بيلياكوف رئيس القسم الروسي بمجموعة عمل الخدمات المالية ضمن المجلس، إن المتخصصين الماليين “يخططون لإجراء سلسلة من التجارب لمدفوعات بعملات دول بريكس المحلية”.

كما ستختبر هذه المجموعة “عدة تصميمات لإنشاء عملة بريكس واحدة للتجارة عبر الحدود بموجب عقود التوريد بين دول المجموعة”، يضيف المتحدث.

بلومبيرغ: قمة بريكس المقبلة ستناقش مقترح العملة الموحّدة

وستناقش دول مجموعة بريكس مشروع إطلاق عملتها المشتركة، لكنها لن تتسرع في اتخاذ أي قرار بهذا الشأن، حسب ما أكده وزير خارجية جنوب إفريقيا.

وقالت وكالة “بلومبيرغ” المتخصّصة، إنه من المرجح أن تكون عملة بريكس الموحّدة، على جدول أعمال قمة المجموعة التي تحتضنها عاصمة جنوب إفريقيا في 22 أوت المقبل.

وأثرت زيادة أسعار الفائدة الأمريكية والصراعات الجيوسياسية سلبا على اقتصاديات معظم الدول النامية، بسبب ارتفاع قيمة الدولار وجميع السلع المسعّرة على أساسه.

ويحفّز هذا الوضع دعوات استبدال الدولار الأمريكي كعملة تداول عالمية، بعملة مشتركة بين دول بريكس.

ومنتصف أفريل الماضي، عبّر الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا من الصين، عن دعمه لإنشاء عملة موحّدة لدول “بريكس”، لتكون بديلا عن الدولار الأمريكي في التعاملات التجارية بين أعضاء المجموعة.

وقال سيلفا لدى زيارته لبنك التنمية الجديد الذي استحدثته دول “بريكس” في شنغهاي:”لماذا لا تمتلك مؤسسة مثل هذا البنك، عملة خاصة للمبادلات التجارية بين البرازيل والصين. وبين جميع دول بريكس الأخرى؟”.

وتابع الرئيس الاشتراكي للبرازيل يقول:”من قرر أن يكون الدولار (الأمريكي) هو عملة المبادلات التجارية، بعد التوقّف عن معادلته بالذهب؟”.

ووصل الرئيس البرازيلي مساء الأربعاء إلى الصين، في زيارة رسمية تهدف إلى توطيد العلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في قارتي آسيا وأمريكا الجنوبية.

وتضمّ مجموعة “بريكس”، إلى جانب الصين والبرازيل، كلّ من روسيا، الهند، وجنوب إفريقيا. وهي مرشّحة للتوسّع لتشمل أعضاء جدد. على غرار الجزائر، التي أبدت رغبتها بالانضمام إلى المجموعة بشكل رسمي.