هذا هو الماضي الكروي لـ”الخضر” مع الأرجنتين ومنتخبات قارة أمريكا

سحقوا كولومبيا وبوليفيا وبرزوا ضد المكسيك والبيرو والبرازيل

لم تتوان الجماهير الجزائرية في استعادة الماضي الكروي للمنتخب الوطني مع المنتخب الأرجنتيني وبقية منتخبات قارتي أمريكا، وهذا بمناسبة تدشين مونديال 2026 بلقاء تاريخي ضد بطل العالم منتخب الأرجنتين بقيادة الجوهرة ميسي، حيث يجمع الكثير على أهمية الاستفادة من جميع المعطيات بغية أداء مباراة كبيرة تكلل بتحقيق نتيجة ايجابية سهل مهمة دخول أجواء المنافسة من موقع جيد.

يملك المنتخب الوطني في ماضيه الكروي عديد المباريات التي نشطها أمام منتخبات القارة الأمريكية، وفي مقدمة ذلك المنتخبات التابعة لقارة أمريكا اللاتينية المعروفة بلعبها الاستعراضي ومنتخباتها البارزة، على منافس “الخضر” في المونديال منتخب الأرجنتين، ومنتخبات البرازيل والمكسيك والأورغواي والبيرو وغيرها من المنتخبات التي سبق لـ”الخضر” أن واجهوها في مواعيد رسمية وأخرى ودية، يضاف إلى ذلك منتخبات مثل كوبا والشيلي وكولومبيا وغواتيمالا وبوليفيا الذي يعد آخر منتخب أمريكي واجهه “الخضر” مؤخرا، قبل أيام قليلة عن انطلاق نهائيات كأس العالم بأمريكا، حيث عات الكلمة لأبناء بيتكوفيتش برباعية كاملة. وقد سبق للمنتخب الوطني أن واجه عدة منتخبات تنتمي إلى القارة الأمريكية، وفي مقدمة ذلك المنتخب البرازيلي في 4 مناسبات، والبداية كانت شهر مارس 1965 بملعب زبانة بوهران، وعادت الكلمة لرفقاء بيلي بثلاثية نظيفة، في مباراة عرفت حضورا جماهيريا قياسيا ملأ المدرجات عن آخرها. وتجدد الموعد مع المنتخب البرازيلي في مباراة ودية أخرى يوم 3 جوان 1973، وخسر “الخضر” بثنائية نظيفة، قبل أن يدشن المنتخبان أول مباراة رسمية في مونديال 86، حيث أدى زملاء عصاد مباراة كبيرة لكن خسروا في النهاية بهدف لصفر وقعه كاريكا إثر خطأ دفاعي جماعي. وكانت آخر مباراة واجه فيها المنتخب الوطني نظيره البرازيلي يوم 22 أوت 2007، تحت قيادة المدرب كافالي، حيث خسرت العناصر الوطنية بهدفين دون مقابل.

ودية غير مخيبة أمام الأرجنتين وبروز أمام كولومبيا والأورغواي

وفي السياق ذاته، تحتفظ الكرة الجزائرية بمباريات ودية ورسمية مهمة لعبها “الخضر” خلال السنوات الماضية أمام منتخبات أمريكية، من ذلك منتخب الأرجنتين بنجومه بقيادة ميسي، كان ذلك يوم 5 جوان 2007، بقيادة المدرب الفرنسي كافالي. وقد انتهت المباراة لمصلحة الأرجنتين بـ 4 أهداف مقابلة ثلاثة، في الوقت الذي فاز “الخضر” تحت إشراف سعدان بالمباراة الودية ضد الأورغواي، بفضل هدف جبور، كان ذلك يوم 18 أوت 2009 بملعب 5 جويلية، وهذا في إطار التحضير لبقية مشوار تصفيات مونديال 2010 بجنوب إفريقيا، وقد تزامن هذا اللقاء مع نشوة الفوز المحقق أمام منتخب مصر بثلاثية كاملة بملعب تشاكر. وفي مونديال 2010، كان للمنتخب الوطني مقابلة مثيرة أمام منتخب الولايات المتحدة الأمريكية بقيادة سعدان، حيث أدى زملاء صايفي ما عليهم، لكن الخبرة صنعت الفارق للمنافس الذي سجل هدف الفوز في اللحظات الأخيرة من الوقت الرسمي، فيما تبقى الجماهير الجزائرية على نشوة الفوز الودي العريض المحقق منذ عام أمام منتخب كولومبيا القوي، حين تألق أبناء بلماضي بثلاثية كاملة وقعها كل من بونجاح ومحرز (هدفان). مثلما برزوا أيضا في ودية المكسيك شهر أكتوبر 2020، بعد انتهاء اللقاء بهدفين في كل شبكة.

ودية تاريخية أمام البيرو ومواجهة الشيلي تبقى في الأذهان

من جانب آخر، فقد سبق للمنتخب الوطني أن واجه منتخب الشيلي في إطار الجولة الثالثة من الدور الأول من مونديال 82، وقد فاز زملاء سرباح بـ 3 أهداف مقابل هدفين، حيث أنهت تشكيلة خالف الشوط الأول متقدمة بثلاثية نظيفة، قبل أن تتلقى هدفين في المرحلة الثانية، ما اخلط الحسابات، وفوت فرصة لا تعوض للمرور إلى الدور الثاني في أول مشاركة رسمية لـ”الخضر” في نهائيات كأس العالم. وقبل مباراة الشيلي، فقد واجهت العناصر الوطنية منتخب البيرو وديا في ملعب 5 جويلية، وسط جمهور قياسي، حيث انتهت المباراة بالتعادل هدف في كل شبكة. وفي شهر ماي 1974، كان ملعب 5 جويلية على موعد مع مباراة ودية نشطها المنتخب الوطني بقيادة المدرب ماكري أمام منتخب كوبا، حيث عادت الكلمة لهذا الأخير بهدف لصفر.

ومعلوم، أن المنتخب الوطني قد لعب هذا العام 3 مباريات ودية متتالية ضد منتخبات من القارة الأمريكية، ففي شهر مارس المنصرم سحقوا غواتيمالا بسباعية كاملة، وتعادلوا ضد الأورغواي بصفر لمثله، وفي شهر جوان الجاري فازوا على بوليفيا برباعية كاملة، وذلك بعد أيام قليلة على الودية التي فازوا بها أمام منتخب هولندا.

مباريات الخضر أمام منتخبات القارة الأمريكية:

14 مارس 1965: الجزائر البرازيل 0-3 (مقابلة ودية)

3 جوان 1973: الجزائر البرازيل 0-2 (مقابلة ودية)

6 جوان 1986: الجزائر البرازيل 0-1 (مونديال 86)

22 أوت 2007: الجزائر البرازيل 0-2 (مقابلة ودية)

29 ماي 1974: الجزائر كوبا 0-1 (مقابلة ودية)

24 جوان 1982: الجزائر الشيلي 3-2 (مونديال 82)

24 أفريل 1982: الجزائر البيرو 1-1 (مقابلة ودية)

7 ديسمبر 1985: الجزائر المكسيك 0-2 (مقابلة ودية)

5 جوان 2007: الأرجنتين الجزائر 4-3 (مقابلة ودية)

18 أوت 2009: الجزائر الأورغواي 1-0 (مقابلة ودية)

23 جوان 2010: الجزائر الولايات المتحدة الأمريكية 0-1 (مونديال 2010)

15 أكتوبر 2019: الجزائر كولومبيا 3-0 (مقابلة ودية)

13 أكتوبر 2020: الجزائر المكسيك 2-2

27 مارس 2026: الجزائر غواتيمالا (7-0) (مقابلة ودية)

31 مارس 2026: الجزائر الأورغواي 0-0 (مقالة ودية)

11 جوان 2026: الجزائر بوليفيا 4-0 (مقابلة ودية)