هذا هو المركز الجديد للمنتخب الجزائري في تصنيف “الفيفا”

حقق المنتخب الوطني تقدّما في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر 2025.

وصعد المنتخب الجزائري في الترتيب الجديد إلى المركز 35 عالميا بمجموع 1510.26 نقطة، ليكسب بذلك 3 مراكز، مقارنة بالترتيب السابق.

وحافظ المنتخب الجزائري بفضل تواجده في المركز 35 عالميا على مركزه الرابع قاريا.

وحقق المنتخب الجزائري خلال التوقف الدولي لهذا الشهر فوزين متتاليين على كل من الصومال بثلاثية نظيفة، وأوغندا بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار آخر جولتين من تصفيات كأس العالم 2026.

أما في مقدمة التصنيف، فقد حافظت إسبانيا على الصدارة، متبوعة بكل من الأرجنتين وفرنسا.