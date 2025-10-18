-- -- -- / -- -- --
رياضة

هذا هو المركز الجديد للمنتخب الجزائري في تصنيف “الفيفا”

عمر سلامي
  • 165
  • 0
أرشيف
المنتخب الجزائري

حقق المنتخب الوطني تقدّما في تصنيف الاتحاد الدولي لكرة القدم لشهر أكتوبر 2025.

وصعد المنتخب الجزائري في الترتيب الجديد إلى المركز 35 عالميا بمجموع 1510.26 نقطة، ليكسب بذلك 3 مراكز، مقارنة بالترتيب السابق.

وحافظ المنتخب الجزائري بفضل تواجده في المركز 35 عالميا على مركزه الرابع قاريا.

وحقق المنتخب الجزائري خلال التوقف الدولي لهذا الشهر فوزين متتاليين على كل من الصومال بثلاثية نظيفة، وأوغندا بهدفين مقابل هدف واحد، في إطار آخر جولتين من تصفيات كأس العالم 2026.

أما في مقدمة التصنيف، فقد حافظت إسبانيا على الصدارة، متبوعة بكل من الأرجنتين وفرنسا.

بالصور.. لاعبو ريال مدريد يستلمون سياراتهم الجديدة

الفيفا تعلن بيع أكثر من مليون تذكرة لكأس العالم 2026

رونالدو الأكثر تسجيلا للأهداف في تصفيات كأس العالم

منافسو الجزائر في “الكان” ماذا فعلوا في المونديال؟

الرابطة المحترفة الأولى.. تعيين حكام مباريات الجولة الثامنة

بالصور.. اتحاد العاصمة يشد الرحال إلى أبيدجان

