هذا هو برنامج الخضر تحضيرا لمواجهتي تنزانيا والسنغال

حصتان تدريبيتان بقسنطينة قبل التنقل الأربعاء إلى عنابة

يواصل المنتخب الوطني تحضيراته لمواجهة المنتخب التنزاني في إطار الجولة السادسة والأخيرة من تصفيات كأس أمم إفريقيا 2023 المؤجلة إلى سنة 2024 على أرضية ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

فبعد الحصة الأولى التي جرت أمسية الاثنين بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، والتي بدأت باجتماع بين المدرب جمال بلماضي وطاقمه وكل اللاعبين، لتحفيزهم قبل المواجهتين الرسمية أمام تنزانيا والودية أمام السنغال، وقد استمع اللاعبون بآذان صاغية لحديث المدرب الذي استذكر أهداف المنتخب في لقاء الخميس أمام تنزانيا والتحديات المقبلة.

وبعد ذلك خضع اللاعبون لحصة إحماء، قبل تقسيمهم إلى مجموعات والشروع في التدريبات ضمن سلسلة من الورش الفنية تمحورت حول تمارين وسباقات متنوعة، ثم العمل بالكرة بمجموعتين منفصلتين.

وواصل بعد الحصة التدريبية أربعة لاعبين من بين الذين خاضوا مباراة الأحد وهم يوسف عطال وهشام بوداوي وريان آيت نوري وكيفن غيتون، تمارين خفيفة تحت إشراف ريمي لانكو، فيما عمل حراس المرمى الثلاثة أنطوني ماندريا، مصطفى زغبة وأسامة بن بوط بشكل فردي مع الثنائي عزيز بوراس ومروان ميساي.

وحسب مصادر مطلعة فإن رامي بن سبعيني يعاني من إصابة استدعت خضوعه لفحوضات معمقة من طرف طبيب الخضر مثله مثل المدافع أحمد توبة.

أما يوم أمس الثلاثاء فقد بدأ اللاعبون يومهم بحصة للمشي والاسترخاء مثلما جرت عليه العادة، ثم حصة فيديو دامت ما يقارب 45 دقيقة، وبعد وجبة الغداء، عاد اللاعبون في المساء مرة أخرى لاستكمال جلسة فيديو، ثم إجراء حصة تدريبية بملعب حملاوي بقسنطينة، قبل التنقل اليوم الأربعاء إلى عنابة، أين برمج الطاقم الفني الوطني حصة تدريبية واحدة قبل مواجهة تنزانيا المقررة الخميس على الساعة الثامنة ليلا.

وحسب ما كشفته الإتحادية، فإن رفقاء العائد سفيان فيغولي سيعودون يوم الجمعة إلى قسنطينة أين سيخوضون حصة تدريبية هناك، فيما ستعرف حصة يوم السبت القادم، المقررة بملعب “حملاوي” حضور أطفال مرضى التليف الكيسي، فيما سيجري المنتخب الوطني آخر حصة تدريبية بنفس الملعب يوم الأحد القادم.

وتغادر التشكيلة الوطنية الاثنين إلى السنغال، أين ستكون بداية من الساعة 19:00، على موعد مع إجراء حصة تدريبية بملعب “عبدولاي واد” الذي سيحتضن وديتهم أمام السنغال، تسبقها ندوة صحفية للناخب الوطني بنصف ساعة.

وكان المنتخب الوطني لكرة القدم قد حل الإثنين بمدينة قسنطينة وذلك تحسبا لإجراء تربص قصير تحضيرا لمباراتي تنزانيا والسنغال المقررتين يومي 7 و12 سبتمبر الجاري على التوالي.

وكان في استقبال المنتخب الوطني لدى وصوله إلى المطار الدولي محمد بوضياف بقسنطينة كل من والي الولاية، عبد الخالق صيودة وكذا السلطات المحلية المدنية والعسكرية، حيث حظي وفد الخضر بترحاب كبير قبل أن يغادر إلى مقر إقامته بالنادي الجهوي للجيش بمدينة قسنطينة.

وتحسبا لهاتين المواجهتين استدعى المدرب الوطني 25 لاعبا من بينهم المخضرم سفيان فغولي العائد بعد غياب طويل يرجع إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2021 وكذلك المدافع يوسف عطال المتألق مع ناديه نيس في بداية الموسم الجاري.

وقبل إجراء الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، يتربع المنتخب الوطني، المتأهل لكأس الأمم الإفريقية 2023، على صدارة المجموعة السادسة برصيد 15 نقطة، متقدما على تنزانيا (7 نقاط) وأوغندا (4 نقاط)، فيما أقصيت النيجر (نقطتان).