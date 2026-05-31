هذا هو جديد اقتناء قسيمة السيارات 2026

أعلنت المديرية العامة للضرائب اليوم الاحد، 31 ماي، عن تمديد الأجل القانوني لاقتناء قسيمة السيارات للسنة الجارية 2026.

وأنهت المديرية في بلاغها “إلى علم جميع مالكي السيارات السياحية، النفعية وسيارات نقل المسافرين، أن الأجل القانوني لاقتناء قسيمة السيارات بعنوان سنة 2026 قد تم تمديده إلى غاية يوم الأربعاء 10 جوان 2026.”

ودعت الأشخاص المعنيين إلى الإسراع باقتناء القسيمة دون تأخير عبر قباضات الضرائب، أو مكاتب البريد أو عبر الإنترنت من خلال المنصة الرقمية “قسيمتك” باستخدام البطاقة البنكية (CIB) أو البطاقة الذهبية.

كما ذكر المديرية العامة للضرائب أنه عند انقضاء الأجل القانوني المحدد، ستطبق العقوبات الجبائية المتمثلة في زيادة قدرها 50% في حالة الاقتناء التلقائي للقسيمة بعد فوات الأوان، وترتفع هذه الزيادة إلى 100% في حال معاينة المخالفة من طرف الأعوان المؤهلين.