هذا هو جديد منصة “أضاحي”

أعلنت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في بيان لها اليوم الثلاثاء، 19 ماي، عن إتاحة أرقام ومعطيات استيراد الأضاحي على منصة “أضاحي”.

وكتبت الوزارة في بيان “ضمانًا للشفافية في عملية استيراد الأضاحي الخاصة بعيد الأضحى المبارك لسنة 2026، ولتمكين المواطنين من متابعة توفر الأضاحي المستوردة من مختلف الدول، على غرار إسبانيا، رومانيا، المجر، صربيا، جورجيا وسوريا، يمكنكم الآن تتبع عملية الاستيراد لحظة بلحظة”، وهذا عبر الرابط المخصص للغرض.

ووفقا للإحصائيات المتوفرة على الموقع، بلغ العدد الإجمالي للأغنام المستوردة والموجودة على التراب الوطني + الأغنام قيد الشحن أو قيد الاستيراد: 821.797 رأسا، منها 576.387 وصلت إلى التراب الوطني الجزائري ضمن عمليات الاستيراد المعتمدة.

ويتم تحديث هذه البيانات تلقائيا كل 5 دقائق، وفقا لما هو موضح على الموقع.