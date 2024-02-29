هذا هو حصاد بيتكوفيتش مع منتخب سويسرا

قبل الإشراف على “الخضر”، كانت للتقني فلاديمير بيتكفويتش تجربة واحدة في تدريب المنتخبات، وذلك مع سويسرا.

وعقب اختتام فعّاليات كأس العالم نسخة البرازيل صيف 2014، وبعد عمل دام ستّة أعوام، انتهت مهمّة التقني الألماني أوتمار هيتسفيلد على رأس العارضة الفنية لِمنتخب سويسرا. وتعاقد اتحاد الكرة المحلّي حينها مع المدرب فلاديمير بيتكوفيتش، ولو أن الاتّفاق بينهما حدث قبل نحو ستّة أشهر من تعيينه، لأن مدّة العقد مع نادي لاتسيو الإيطالي كانت تنقضي في صيف 2015.

ونستعرض فيما يلي أبرز محطّات التقني بيتكوفيتش مع منتخب سويسرا:

– وجد بيتكوفيتش منتخب سويسرا في جويلية 2014، وقد نزل من الرّتبة الـ 6 إلى المركز الـ 9 عالميا، في تصنيف “الفيفا”.

– درّب منتخب سويسرا لِمدّة 7 سنوات، وخلالها خاض رجاله 78 مباراة (رسمية وودّية)، ففازوا في 41 مواجهة وتعادلوا في 18 مقابلة وخسروا 19 لقاءً.

– بداية بيتكوفيتش كانت سلبية وصعبة، حيث مُني منتخب سويسرا بِخسارتَين في خريف 2014: أمام الزّائر الإنجليزي (0-2) والمُضيّف السلوفيني (0-1). لِحساب الجولتَين الأولى والثانية من تصفيات بطولة أمم أوروبا 2016.

– استطاع بعدها تصحيح الاختلالات وتقويم الاعوجاجات، وأنهى المنتخب السويسري التصفيات في المركز الثاني، ضمن فوج ضمّ أيضا فرق إستونيا وليتوانيا وسان مارينو، وتأهّل للنّهائيات.

– في “أورو” فرنسا 2016، تموقعت سويسرا ثانية في فوج ضمّ مُستضيف النّسخة وألبانيا ورومانيا. وفي ثمن النّهائي تجمّدت مشاركة رجال بيتكوفيتش، بعدما فشلوا في اجتياز العقبة البولونية بِواقع ركلات الترجيح.

– في تصفيات كأس العالم 2018، تأهّلت سويسرا للنّهائيات بِحيازة المركز الثاني، خلف البرتغال، وقبل المجر وجزر فارو وليتونيا وأندورا.

– في مونديال روسيا 2018، تموقع رجال بيتكوفيتش في المركز الثاني لِدور المجموعات، خلف البرازيل، وقبل صربيا وكوستاريكا. لكنهم فشلوا في ثمن النهائي، بِالخسارة أمام السويد.

– تألّقت سويسرا في تصفيات بطولة أمم أوروبا 2021، لمّا تصدّرت فوجا ضمّ الدانمارك وجمهورية إيرلندا وجورجيا وجبل طارق، وتأهّلت للنّهائيات.

– في بطولة أمم أوروبا 2021، تموقع رجال بيتكوفيتش في المركز الثالث لِدور المجموعات، خلف إيطاليا وبلاد الغال تواليا وقبل تركيا، لكنّهم تأهّلوا للدور الثاني (ضمن لائحة أحسن رتبة ثالثة). وفي ثمن النّهائي تمرّدوا وأقصوا فرنسا بطلة العالم ونائبة بطل “أورو” 2016 بِركلات الترجيح. قبل أن تنتهي مشاركتهم بِالخسارة أمام إسبانيا في ربع النهائي، وأيضا بِركلات الترجيح. وكانت هذه البطولة آخر مهمّة للتقني بيتكوفيتش مع منتخب سويسرا.

– في المنافسة القارّية المُستحدثة بِاسم دوري الأمم الأوروبية، وفي أوّل نسخة موسم 2018-2019، قاد بيتكوفيتش سويسرا إلى إحراز المركز الرّابع، ضمن لائحة منتخبات المستوى الأوّل.

– أثقل فوز سجّله، كان ضدّ الزّائر منتخب سان مارينو بِسُباعية نظيفة، في تصفيات “أورو” 2016. أمّا أثقل خسارة تكبّدها، فكانت أمام إيطاليا بِثُلاثية نظيفة في دور المجموعات لـ “أورو” 2021.

– يحقّ للتقني فلاديمير بيتكوفيتش الافتخار، بِكون منتخب سويسرا لعب تحت إمرته مقابلات “بطولية” أمام العمالقة، على غرار التعادل أمام فرنسا في الافتتاحية، خلال استضافة هذا البلد لـ “أورو” 2016، ثمّ إقصائه في ثمن نهائي نسخة 2021. والتعادل مع البرازيل في دور المجموعات لِمونديال 2018، والتعادل مع ألمانيا وإسبانيا في مرحلة المجموعات لِدوري الأمم الأوروبية طبعة 2020-2021.

– ترك فلاديمير بيتكوفيتش منتخب سويسرا في جويلية 2021، وهو يشغل الرّتبة العالمية الـ 13، ضمن تصنيف “الفيفا”. وخلفه التقني المحلّي ذو الأصول التركية مراد ياكين، الذي ما زال في منصبه لِحدّ الآن، فيما يحوز المنتخب المركز العالمي الـ 19، وفقا لِتصنيف الـ 15 من فيفري الحالي.