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رياضة

هذا هو رقم الأجرة “الفلكية” لِمحرز

علي بهلولي
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هذا هو رقم الأجرة “الفلكية” لِمحرز
ح.م

يقبض قائد المنتخب الوطني الجزائري لِكرة القدم رياض محرز أجرة خرافية، في ناديه الأهلي السعودي.

وكان الجناح محرز (33 سنة) قد التحق بِفريق الأهلي في الصّيف الماضي، لِأربعة مواسم.

ويستلم محرز راتبا سنويا قيمته 52.2 مليون أورو، وهو الأعلى والأغلى مُقارنة بِزُملائه في نادي الأهلي. ذلك أن صاحب الرّتبة الثانية يقبض 19 مليون أورو سنويا، مُمثّلا في زميله المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينيو.

ويحجز محرز أيضا مقعدا مع كوكبة من اللاعبين الأعلى أجرا في البطولة السعودية، وفقا لِأحدث تقرير نشره الموقع الأمريكي- الإيطالي “كابولوجي”.

وفي نادي ميلان آسي الإيطالي، ينال متوسّط الميدان إسماعيل بن ناصر راتبا سنويا قيمته 7 ملايين أورو. عِلما أن مدّة عقد هذا اللاعب (26 سنة) تنقضي في صيف 2027.

وفي فريق بوروسيا دورتموند الألماني، يقبض المدافع رامي بن سبعيني أجرة سنوية قيمتها 4.5 مليون أورو. بِعقد تنقضي مدّته في صيف 2027، لِهذا اللاعب البالغ من العمر 28 سنة.

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