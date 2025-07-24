هذا هو سبب وفاة اللاعب الدولي اليوناني “بالدوك”

كشف القضاء البريطاني عن سبب وفاة اللاعب الدولي اليوناني جورج بالدوك، الذي يملك أيضا الجنسية الإنجليزية البلد حيث أبصر النور عام 1993.

وفارق جورج بالدوك الحياة في الـ 9 من أكتوبر 2024 بِمسبح منزله في العاصمة اليونانية آثينا. وكان حينها يرتدي زي النادي المحلي باناتينايكوس في منصب مدافع أيمن، كما مثّل ألوان منتخب “الإغريق” في 12 مباراة دولية منذ 2022.

وأظهر تحقيق محكمة مدينة كينز ميلتون الإنجليزية أن اللاعب توفي في المسبح غرقا. كما كشف الطب الشرعي بعد تشريح الجثة عن عدم وجود أثر لِفعل إجرامي، أو الخمر، أو المخدرات.

وفي أحدث تقرير لِهيئة الإذاعة البريطانية، فإن تحقيق الطب الشرعي كشف بِالمقابل، عن معاناة جورج بالدوك من تضخم القلب واضرابات في نظام هذا العضو.

وبِالعودة إلى التاريخ الذي سبق الوفاة، كانت زوجة اللاعب قد تساءلت عن تأخر جورج بالدوك، حيث كان مقرّرا أن يعود إلى إنجلترا (مقر سكنه)، ويحتفل بِعيد ميلاد ابنه. وبعدها اتّصلت بِمالك المنزل بِالعاصمة اليونانية آثينا، ولمّا توجّه إليه عثر على اللاعب جثّة هامدة تطفو فوق سطح المسبح.