هذا هو عدد مستخدمي الإنترنت وشبكات التواصل بالجزائر عام 2023

نشرت وكالة الاستشارات الدولية “داتا ريبورتال” في تقريرها السنوي حول الإنترنيت وشبكات التواصل لعام 2023، ارتفاع عدد مستخدمي الانترنت في الجزائر بـ 5 ملايين شخص، فيما يتربع يوتيوب على عرش الشبكات بـ 22 مليون مستخدم متبوعا بفيسبوك بـ 20 مليون، ثم انستغرام بـ 8 مليون وسناب شات بت 6 مليون مشترك.

وفيما يلي أهم الإحصائيات حول انتشار الانترنت والشبكات في الجزائر مع بداية عام 2023.

عدد مستخدمي الإنترنيت والشبكات في الجزائر عام 2023

– 32.09 مليون مستخدم للإنترنت في الجزائر في بداية عام 2023، حيث بلغ معدل انتشار الإنترنت 70.9٪ من مجموع عدد السكان بعد أن كان في حدود 27 مليون مستخدم عام 2022.

– 23.95 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في جانفي 2023 ، أي ما يعادل 52.9 في المائة من إجمالي عدد السكان.

– 48.53 مليون اتصال نشط عبر الهاتف المحمول في الجزائر في أوائل عام 2023، وهذا الرقم يعادل 107.2 في المائة من إجمالي السكان.

استعمال الهاتف المحمول في الجزائر عام 2023

تُظهر بيانات موقع GSMA Intelligence أن هناك 48.53 مليون اتصال من هاتف نقال في الجزائر في بداية عام 2023.

ويشير التقرير إلى أن تحليل هذه الأرقام يحيل إلى أن العديد من الأشخاص حول العالم يستخدمون أكثر من هاتف محمول واحد للاتصال بالانترنيت وقد يكون لديهم هاتف اتصال للاستخدام الشخصي وآخر للعمل، لذلك لتتجاوز أرقام اتصال الهاتف المحمول الأرقام الإجمالية مقارنة بعدد السكان.

تشير أرقام GSMA Intelligence إلى أن اتصالات الهاتف المحمول في الجزائر كانت تعادل 107.2٪ من إجمالي عدد السكان في جانفي 2023.

وزاد استعمال الانترنيت عبر الهاتف المحمول في الجزائر بمقدار 1.8 مليون (+3.8 في المائة) بين عامي 2022 و2023.

ملاحظة من التقرير: تكشف أرقام المستخدمين هذه أن 13.17 مليون شخص في الجزائر لم يستخدموا الإنترنت في بداية عام 2023، مما يشير إلى أن 29.1 في المائة من السكان ظلوا غير متصلين بالإنترنت في بداية العام.

إحصائيات مواقع التواصل الاجتماعي في الجزائر عام 2023

– هناك 23.95 مليون مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر في يناير 2023.

– 22.10 مليون مستخدم تبلغ أعمارهم 18 عامًا فأكثر يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي وهو ما يعادل 75.4 في المائة من إجمالي عدد السكان الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق.

– استخدم 74.6 في المائة من إجمالي عدد مستخدمي الإنترنت في الجزائر (بغض النظر عن العمر) منصة تواصل اجتماعية واحدة على الأقل في جانفي 2023.

– 41.9 في المائة من مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في الجزائر من الإناث، في حين كان 58.1 في المائة من الذكور .

مستخدمو فيسبوك في الجزائر عام 2023

تشير البيانات المنشورة في مصادر إعلانات Meta إلى أن فيسبوك كان لديه 20.80 مليون مستخدم في الجزائر في أوائل عام 2023.

يقول التقرير: أجرت Meta تغييرات مهمة على الطريقة التي تصل بها تقارير مواردها الإعلانية إلى الجمهور خلال الأشهر الأخيرة – بما في ذلك إجراء مراجعات كبيرة لبيانات جمهورها الأساسي على Facebook – لذلك قد لا تكون هذه الأرقام قابلة للمقارنة بشكل مباشر مع الأرقام المنشورة في التقارير السابقة .

ويضيف: تشير الأرقام المنشورة في أدوات Meta الخاصة إلى أن نسبة وصول منشورات فايسبوك المحتملة في الجزائر انخفض بنسبة 1.7 مليون (-7.3 بالمائة) بين عامي 2022 و2023.

تُظهر نفس البيانات أن عدد المستخدمين الذين يمكن للمسوقين الوصول إليهم من خلال الإعلانات على Facebook في الجزائر انخفض بنسبة 1.9 مليون (-8.2 بالمائة) بين أكتوبر 2022 وجانفي 2023.

كان وصول إعلانات فيسبوك في الجزائر يعادل 46.0 في المائة من إجمالي السكان في بداية عام 2023.

في بداية عام 2023 ، كان 39.8 في المائة من جمهور إعلانات فيسبوك في الجزائر من الإناث، بينما كان 60.2 في المائة من الذكور .

مستخدمو فيسبوك مسنجر في الجزائر عام 2023

تشير البيانات المنشورة وجود 13.60 مليون مستخدم لفيسبوك مسنجر في الجزائر في أوائل عام 2023. بما يعادل 30.0 في المائة من إجمالي عدد السكان في بداية العام.

في بداية عام 2023 ، كان 38.6٪ من جمهور إعلانات فيسبوك مسنجر في الجزائر من الإناث، بينما كان 61.4٪ من الذكور .

مستخدمو اليوتيوب في الجزائر عام 2023

تشير تحديثات أرقام غوغلإلى أن يوتيوب لديه 22.70 مليون مستخدم في الجزائر أوائل عام 2023.

ويقول التقرير: من المهم التأكيد على أن أرقام الوصول إلى الإعلانات هذه لا تمثل بالضرورة نفس أرقام المستخدمين النشطين شهريًا، وقد تكون هناك اختلافات ذات مغزى بين حجم جمهور إعلانات YouTube وإجمالي قاعدة المستخدمين النشطين.

وتشير بيانات الشركة الخاصة إلى أن وصول إعلانات YouTube في أوائل عام 2023 كان يعادل 50.2 في المائة من إجمالي سكان الجزائر في بداية العام.

وصلت إعلانات يوتيوب إلى 70.7٪ من إجمالي قاعدة مستخدمي الإنترنت في الجزائر (بغض النظر عن العمر) في جانفي 2023.

وكان 47.3٪ من جمهور إعلانات يوتيوب في الجزائر من الإناث ، بينما كان الذكور 52.7٪ .

مستخدمو Instagram في الجزائر عام 2023

تشير الأرقام المنشورة في أدوات Meta الإعلانية إلى أن Instagram لديه 8.40 مليون مستخدم في الجزائر في أوائل عام 2023.

تشير الأرقام المعدلة للشركة مؤخرًا إلى أن نسبة وصول منشورات انستغرام في الجزائر كان يعادل 18.6 في المائة من إجمالي عدد السكان في بداية العام.

ويحصر Instagram استخدام منصته على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا، لذلك من المفيد معرفة أن 25.4 بالمائة من الجمهور “المؤهل” في الجزائر يستخدم Instagram في عام 2023.

وصول منشورات انستغرام بالجزائر في بداية عام 2023 كان يعادل 26.2 في المائة من قاعدة مستخدمي الإنترنت المحليين (بغض النظر عن العمر).

في أوائل عام 2023، كان 43.7 في المائة من جمهور منشورات إنستغرام في الجزائر من الإناث، بينما كان 56.3 في المائة من الذكور .

تُظهر البيانات المنشورة في أدوات التخطيط Meta أن الوصول المحتمل لمنشورات انستغرام في الجزائر انخفض بمقدار 200 ألف (-2.3 بالمائة) بين عامي 2022 و2023.

وتكشف بيانات الشركة أيضًا أن حجم جمهور اعلانات انستغرام في الجزائر انخفض بمقدار 600 ألف (-6.7 بالمائة) بين أكتوبر 2022 وجانفي 2023.

ويشدد التقرير على أن التغييرات في أرقام الوصول إلى الجمهور المنشورة في أدوات تخطيط الإعلان في Meta لا ترتبط بالضرورة بالتغييرات العامة في قواعد المستخدمين النشطين لمنصاتها.

مستخدمو لينكد إن في الجزائر عام 2023

تشير الأرقام المنشورة في موارد الإعلانات على LinkedIn إلى أن الشبكة كان بها 3.20 مليون “عضو” في الجزائر في أوائل عام 2023.

ومع ذلك ، لاحظ أن أدوات الإعلان في الشبكة تنشر بيانات الوصول إلى الجمهور بناءً على إجمالي الأعضاء المسجلين، بدلاً من المستخدمين النشطين شهريًا الذين يشكلون أساس أرقام وصول المنشورات التي تنشرها معظم منصات التواصل الاجتماعي الأخرى.

تشير أرقام وصول منشورات الشبكة إلى أن جمهور لينكد إن في الجزائر كان يعادل 7.1٪ من إجمالي عدد السكان في بداية عام 2023.

وتحسر الشبكة استخدام منصتها على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 18 عامًا فما فوق، لذلك من المفيد أيضًا معرفة أن 10.9 بالمائة من الجمهور “المؤهل” في الجزائر يستخدم لينكد إن في عام 2023.

تُظهر البيانات المنشورة في أدوات التخطيط في LinkedIn أن الوصول المحتمل للمنشورات في الجزائر زاد بمقدار 400 ألف (+ 14.3 بالمائة) بين عامي 2022 و2023.

مستخدمو سناب شات في الجزائر عام 2023

تشير البيانات المنشورة من شبكة سناب شات لديها 6.95 مليون مستخدم في الجزائر في أوائل عام 2023.

يعني هذا الرقم أن الوصول في الشبكة بالجزائر يعادل 15.4٪ من إجمالي عدد السكان في بداية العام.

وتحصر شنابشات استخدام منصته على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 13 عامًا ، لذلك من الجدير بالذكر أيضًا أن 21.0 بالمائة من الجمهور “المؤهل” في الجزائر يستخدم Snapchat في عام 2023.

تُظهر البيانات المنشورة في الجزائر زيادة عدد مستخدمي سناب شات بمقدار 700 ألف (+11.2 بالمائة) بين بداية عام 2022 وأوائل عام 2023.

مستخدمو تويتر في الجزائر عام 2023

تشير الأرقام المنشورة من المنصة إلى أن تويتر لديه 1.15 مليون مستخدم في الجزائر في أوائل عام 2023.

يعني هذا الرقم أن نسبة الوصول بالنسبة لمنشورات تويتر في الجزائر يعادل 2.5 في المائة من إجمالي السكان في ذلك الوقت.

ويشر التقرير إلى أن أرقام الوصول إلى الإعلانات هذه تختلف عن أرقام المستخدمين النشطين شهريًا، وقد تكون هناك اختلافات ذات مغزى بين حجم جمهور تويتر وإجمالي قاعدة المستخدمين النشطين.

ويحصر تويتر استخدام منصته على الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 13 عامًا أو أكثر، لذلك تتشير هذه الأرقام إلى أن 3.5 بالمائة من الجمهور “المؤهل” في الجزائر يستخدم تويتر في عام 2023.

في أوائل عام 2023، أشارت بيانات الشركة إلى أن 22.5٪ من جمهور منشورات تويتر في الجزائر من الإناث، بينما 77.5٪ من الذكور .

تُظهر البيانات المنشورة في أدوات تخطيط تويتر أن وصول منشورات تويتر في الجزائر زاد بمقدار 259 ألف (+29.0 بالمائة) بين بداية عام 2022 وأوائل عام 2023.

وتُظهر نفس البيانات أن عدد المستخدمين الذين يمكن للمسوقين الوصول إليهم من خلال الإعلانات على تويتر في الجزائر ظل دون تغيير بين أكتوبر 2022 وجانفي 2023.