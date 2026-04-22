هذا هو قرار سلطات إيران بِخصوص المونديال

هذا هو قرار سلطات إيران بِخصوص المونديال

أعلنت سلطات إيران أن مؤسساتها على أتم الاستعداد لِمشاركة منتخبها الوطني لكرة القدم في كأس العالم 2026، التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك.

وفي بيان أدلت به لِهيئة الإذاعة والتلفزيون الإيرانية، صرّحت المتحدثة باسم الحكومة فاطمة مهاجراني، الأربعاء، بأن وزارة الشباب والرياضة قد وفّرت كافة الترتيبات اللازمة لِمشاركة المنتخب بِفعّالية في المونديال الذي ينطلق في الـ 11 من جوان المقبل.

وأضافت أن هذه الاستعدادات تمّت بِتوجيهات من وزير الرياضة، مع التركيز على توفير المرافق المطلوبة لِتحقيق أداء ناجح.

وقبل هذا القرار ولِدواعٍ أمنية، لفّت الشكوك مشاركة منتخب إيران في المونديال.

ويلعب منتخب إيران مقابلات دور المجموعات لِكأس العالم بِأمريكا، أمام فرق زيلاندا الجديدة وبلجيكا ومصر، في الـ 16 والـ 21 والـ 27 من جوان تواليا.

