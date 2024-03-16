هذا هو محمد أمين مداني الوافد الجديد لـ “لخضر”

لعب لعديد الأندية الجزائرية وخاض تجربة في تونس

وجه السويسري فلاديمير بيتكوفيتش، المدرب الجديد للخضر، الدعوة لأول مرة للمدافع محمد أمين مداني، ليصبح ثالث لاعب محلي متواجد في التشكيلة لعد الثنائي بلعيد من اتحاد العاصمة وحارس اتحاد العاصمة بن بوط، للمشاركة في دورة الفيفا، المقررة بالجزائر حيث سيلعب “محاربي الصحراء” مواجهتين وديتين قويتين ستجمعانه تباعا ببوليفيا وجنوب أفريقيا يومي 22 و26 مارس الحالي.

وفي تقرير لموقع العين أكد فيه أن نجم شباب قسنطينة سبق له تمثيل منتخبات الجزائر للفئات السنية، حيث شارك مع منتخب “صغار المحاربين” في 3 مباريات خلال نهائيات كأس أمم أفريقيا تحت 20 عاما التي دارت عام 2013 في الجزائر، وتواجد محمد أمين مداني ضمن حسابات منتخب الجزائر للمحليين، غير أنه لم يشارك معه في أي مباراة ودية أو رسمية كما تخرج اللاعب صاحب الـ31 عاما في مدرسة شبان نادي اتحاد العاصمة غير أنه لم يشارك معه في أي مباراة بسبب عدم اقتناع مختلف المدربين بقدراته.

وحمل محمد أمين مداني قمصان عدة فرق محلية أخرى من بينها مولودية العلمة واتحاد الحراش وشباب الساورة ونجم شباب مقرة وأخيرا شباب قسنطينة. وخاض المدافع القوي مغامرة احترافية في الدوري التونسي بين 2019 و2021، وتحديدا مع نادي هلال الشابة.

يملك محمد أمين مداني في سجله 10 مساهمات تهديفية، حيث سجل 7 أهداف وأهدى 3 تمريرات حاسمة خلال مشاركاته في دوري وكأس الجزائر. وخاض النجم المخضرم 149مباراة طوال مسيرته الكروية منهم 110 ضمن الدوري الجزائري و22 في الدوري التونسي. ينتهي عقد محمد أمين مداني مع نادي شباب قسنطينة في شهر جوان من العام الحالي، باعتباره تعاقد معه عام 2022 بعقد يمتد لفترة عامين. وتجدر الإشارة إلى أن قيمته السوقية تبلغ 300 ألف يورو في بورصة الموقع المختص “ترانسفير ماركت”، بتراجع 150 ألف يورو عما كانت عليه في 2020.