هذا هو مصير المدرب نبيل الكوكي مع شباب بلوزداد

بعد الإقصاء من ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية

علمت الشروق من مصادر مطلعة أن مدرب شباب بلوزداد نبيل الكوكي رفض مغادرة الفريق بعد الإخفاق في التأهل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال الإفريقية وينوي البقاء إلى نهاية الموسم، خاصة وانه يسير بخطى ثابتة للتتويج بلقب البطولة الوطنية وكأس الجزائر الذي لازال في صراع للتتويج بها.

وقال الإثنين مصدر مقرب من شباب بلوزداد للشروق حول مصير الكوكي الذي لم يتمكن من عبور ربع نهائي رابطة الأبطال الإفريقية أنه لمح للمسيرين انه باق إلى غاية نهاية الموسم الكروي: “الكوكي لم يتحصل في مشواره على أي لقب ولا يريد تفويت الفرصة هذا الموسم للتتويج بلقب البطولة… حسب معلوماتي فإنه سيبقى إلى غاية نهاية الموسم وبعدها سيقرر مصيره رغم أن أنصار الشباب يلحون على الإدارة لفسخ عقده بعد فشله في المنافسة القارية”.

وأضاف محدثنا: “العقد الذي يربط الكوكي بالشباب هو أن يتأهل إلى نصف نهائي رابطة الأبطال والتتويج باللقب… الهدف الأول فشل في تحقيقه وتبقى البطولة التي هو في طريقه للتتويج بها”..

وإذا كانت إدارة شباب بلوزداد لم تتطرق إلى مصير المدرب التونسي نبيل الكوكي، وهي الإقالة التي تبدو جد مستبعدة في الوقت الحالي، فإن الإدارة غير متحمسة في الوقت الحالي لإقالة المدرب التونسي وحتى عند نهاية الموسم الكروي حسب أحد الاعلاميين الذي أكد عبر صفحته على مواقع التواصل الاجتماعي أنه ومع تتويج الشباب بلقب البطولة، فإن بنود العقد الذي يمتد لموسمين لا تسمح للإدارة بإقالته، حيث تنص بنود العقد على استمرار الكوكي على رأس الفريق للموسم الثاني على التوالي 2024/2023 في حال تتويجه بلقب البطولة المحلية، وبلوغه دور نصف النهائي رابطة أبطال افريقيا، أو تحقيق أحد الهدفين، أما فسخ العقد من طرف واحد فبإمكان الإدارة أن تتخذه في حال عدم الوصول لنصف نهائي رابطة أبطال إفريقيا، وكذا تضييع لقب البطولة المحلية…

وكون فوز الشباب بلقب البطولة جد وارد وبما أن أجرة الكوكي تقدر بـ540 مليون سنتيم للشهر، فإن إقالته في الوقت الحالي قد تكلف خزينة الشباب 07 مليار و560 مليون، أما إقالته نهاية الموسم مع تتويج السياربي بلقب البطولة، فستكلف خزينة الفريق 06 مليار و480 مليون سنتيم…