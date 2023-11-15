هذه أسعار ومواصفات سيارات “أوبل” في الجزائر

تخفيضات بـ17 مليونا وتسويق 4000 مركبة سنة 2023

أعلنت مجموعة “ستيلانتيس”، الأربعاء، بداية مغامرة العلامة الألمانية أوبل في السوق الجزائرية، بعد غياب دام 6 سنوات، وذلك بتسويق تشكيلة من 3 نماذج من السيارات مع إعلان تخفيضات خاصة بالعرض الأولي تصل 17 مليون سنتيم.

وفي هذا السياق، أعلن بن قرقورة نسيم، مدير مجمع حليل للتسويق والتصنيع، الوكيل الحصري لتسويق علامة أوبل بالجزائر، خلال الحفل المنظم بمناسبة إطلاق العلامة بفندق الشيراتون، أنه سيتم استيراد وتسويق 4000 سيارة من علامة أوبل في السوق الجزائرية، سنة 2023، مع بداية استقبال طلبات الزبائن رسميا يوم الأحد 19 نوفمبر الجاري.

وأكد المتحدث أن مجمع حليل يملك خبرة 25 سنة في تسويق السيارات وتمثيل العلامات الألمانية، حيث كان وكيلا معتمدا لمجموعة فولكسفاغن لسنوات طويلة، مضيفا أن مجمع حليل للتجارة والتصنيع يملك حاليا 28 قاعة عرض معتمدة في مختلف ولايات الوطن، وسيرتفع العدد إلى 38 قاعة عرض قبل نهاية السنة الجارية، تماشيا مع بنود دفتر الشروط الخاص بتسويق السيارات.

وأردف المتحدث أن المجمع سيوفر 1000 منصب شغل مباشر وغير مباشر، وسخر أزيد من 136 مدير مبيعات متكون وفق المعايير العالمية لمجمع ستيلانتيس، بهدف توفير خدمات احترافية للزبائن.

من جهته، قال مدير فرع مجمع “ستيلانتيس” في الشرق الأوسط وشمال افريقيا، حكيم بوطهرة، أن مجموعة ستيلانتيس التي تمثل 14 علامة عبر العالم، تمثل حاليا علامتين في الجزائر وهما كل من علامة “فيات” وعلامة “أوبل”، وستعمل المجموعة حسبه على تمثيل المزيد من العلامات مستقبلا، لبعث سوق السيارات في الجزائر.

وأضاف بوطهرة أن المجمع سيشرع في تحقيق شهر ديسمبر القادم، للوقوف على الخدمات المقدمة للزبائن في قاعات العرض ومدى رضاهم، وذلك بالاتصال بهم والوقوف على واقع تسليم الطلبات وخدمات ما بعد البيع.

وأعلن المتحدث أن مجموعة “ستيلانتيس” تهدف إلى تسويق مليون سيارة في الشرق الأوسط وشمال افريقيا سنة 2030، 70 بالمائة من هذه السيارات تُصنّع حاليا في أوروبا وخارجها، مؤكدا أن الهدف هو تصنيع جميع هذه السيارات محليا في البلدان التي تحتوي على مصانع على غرار الجزائر، لتلبية متطلبات الزبائن، وأن المجموعة تمتلك 10 قواعد صناعية في المنطقة وتشغل 12 ألف عامل.

بدوره، أكد المدير التنفيذي لعلامة “أوبل” بألمانيا فلوران هوتل أن سيارات “أوبل” التي تسوق في الجزائر مصنعة في ألمانيا، وهي مزودة بأحدث التكنولوجيا المتعلقة بالتجهيزات والأمان والرفاهية وقوة المحركات واقتصادها للوقود، مضيفا أنه سعيد بالعودة للسوق الجزائرية بعد 6 سنوات من الغياب، وأن العلامة الألمانية ستلتزم بتسويق تشكيلة من السيارات بجودة عالية وهي نفسها التي تسوق في أوروبا.

وبخصوص الأسعار، كشف مدير علامة “أوبل” في الجزائر نسيم بوعزورة، أن الأسعار المعروضة في السوق الجزائرية هي أسعار مدروسة وتنافسية لما توفره أوبل في الجزائر من جودة عالية وتجهيزات ومواصفات وتكنولوجيا متطورة، وأعلن أن “أوبل أسترا” المزودة بمحرك 1.2 Puretech بنزين بثلاث أسطوانات بقوة 130 حصان بعلبة سرعات أوتوماتيكية من 8 نسب ستسوق وتبدأ أسعارها رسميا من 431.9 مليون سنتيم بتخفيض قدره 17 مليون سنتيم.

أما أسعار سيارة “أوبل موكا” من نوع “كروس أوفر”، أكد المتحدث أنها تأتي بنفس محرك “أوبل أسترا” بسعة 1.2 لتر بنزين Puretech بثلاثة أسطوانات وقوة 130 حصان مقرون بعلبة سرعات أوتوماتيكية من 8 نسب، وحدد سعرها بـ384.9 مليون سنتيم بتخفيض قدره 9.5 مليون سنتيم.

أما سيارة “أوبل غراند لاند” التي جاءت بمحرك بنزين أقوى بسعة 1.6 Puretech بقوة 165 حصان بعلبة سرعات أوتوماتيكية من 8 نسب، أكد بوعزورة أن أسعارها تبدأ من 468.9 مليون سنتيم بتخفيض قدره 16 مليون سنتيم.

وأكد المتحدث لـ”لشروق” أن 300 سيارة من نوع أوبل متواجدة حاليا في قاعات العرض، وسيتم الشروع في استقبال طلبات الزبائن يوم الأحد 19 نوفمبر، وسيعمل مجمع حليل للتجارة والتصنيع على استيراد 4000 سيارة سنة 2023، “مع دخول ثلاثة نماذج جديدة العام المقبل منها أوبل كورسا التي سيكون سعرها تنافسي وأرخص من الموديلات المعروضة حاليا، بالإضافة الى أوبل موكا بمحرك كهربائي، مع العمل على زيادة حجم الاستيراد سنة 2024 لتلبية طلبات الزبائن في جميع ولايات الوطن”.