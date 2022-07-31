هذه أسماء المواليد الأكثر تفضيلا لدى الجزائريين منذ 1970

نشرت وزارة الداخلية الأسماء المواليد الأكثر تفضيلا في المجتمع الجزائري منذ بداية سنة 1970 إلى غاية 2020.

وأشارت وزارة الداخلية في منشور لها على صفحتها الرسمية عبر فيسوك إلى تصدر اسم محمد قائمة الأسماء الأكثر انتشار في الجزائر من 1970 إلى غاية 2020، يليه اسم أحمد وعلي.

وعرفت سنوات من 2010 إلى 2020، انتشار واسعا لاسم محمد أيضا نافسه في هذه العشرية اسم آدم ويوسف بالإضافة إلى أسماء أيوب، عبد الرحمان وأنس.

أما فيما يخص أسماء الإناث وحسب نشرية وزارة الداخلية فإن اسم مريم حافظ على تواجده خلال نصف قرن ضمن قائمة العشر أسماء الأكثر انتشارا.

واحتل اسم مريم مرتبة متقدمة في الأسماء الأكثر انتشارا منذ 1970 إلى غاية 2020، وفي الفترة الممتدة من 1970 إلى 1980 عرف اسم فطيمة وفاطمة انتشارا رفقة اسم فتيحة لكنهم تراجعوا في التسعينيات.

وما بين 1980 و1990 حافظ اسم فطيمة على انتشاره ورافقه اسم مريم، وفي العشرية التي تلت تربع اسم أمينة على عرش الأسماء تلاه اسم مريم الذي حل ثانيا.

واستطاع في العشرين سنة الأخيرة اسم مريم المحافظة على مكانته على تواجده ونافسته أسماء أخرى على غرار إكرام، آية، شيماء ملاك وماريا.