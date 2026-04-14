هذه أفضل الطرق لإزالة المبيدات من الفواكه والخضر!

أثبتت العديد من الدراسات العلمية في السنوات الأخيرة أن الاستخدام المفرط للمبيدات واستهلاكها في الخضر والفواكه قد يُسبب مشاكل صحية مزمنة وخطيرة.

فعند التعرض لمستويات عالية من المبيدات، قد تُعاني من الصداع والغثيان وآلام البطن، وغيرها.

لذلك، ينصح الخبراء بتنظيف الفواكه والخضر جيدا، حيث أظهرت الدراسات أن نقع الثمار في محلول صودا الخبز (بيكربونات الصوديوم) يزيل الرواسب السطحية بكفاءة أعلى بكثير من الشطف بالماء لمدة دقيقتين.

ففي تلك التجربة، أزالت معالجة صودا الخبز معظم الرواسب السطحية بعد حوالي 12-15 دقيقة، بينما لم يفلح الشطف العادي في ذلك، بحسب موقع whatisgreenliving.

لماذا من المهم إزالة المبيدات الحشرية؟

تنتهي العديد من الملوثات في طعامنا، فبالإضافة إلى المبيدات، يمكن العثور على مركبات ثنائي الفينيل متعدد الكلور، والكلورديكون، والزئبق، والألومنيوم، والسموم الفطرية، والأكريلاميد، والكادميوم، وغيرها الكثير في بعض الأطعمة.

وتُشير دراسة نشرتها شبكة العمل لمكافحة المبيدات في عموم أوروبا إلى أن غالبية المبيدات التي تُلوث الفواكه والخضراوات هي مواد مُخلّة بالغدد الصماء، ضارة بالجهاز الهرموني.

كما توفر المبيدات الحشرية مادة سامة خطيرة لبعض الكائنات الحية التي لا يمكن أن تكون سامة.

آثار هذه السموم، التي تظهر بكميات قليلة، في مزيج أو على مدار فترات طويلة، قد تشكل مشاكل صحية خطيرة: مشاكل عصبية أو سلوكية، أو مشاكل في النمو، أو بعض أنواع السرطان، أو مشاكل في الخصوبة أو الإنجاب، وفق موقع consoglobe.

ما هي الاثني عشر القذر؟

يحذر الخبراء من أن بعض المنتجات تحتوي على بقايا مبيدات أكثر من غيرها، حيث يتعرف الناس الآن على القائمة باسم “الاثني عشر القذر”، وهي كالتالي:

الفراولة

السبانخ

الكرنب والخردل الأخضر

النكتارينات

التفاح

العنب

الكرز

الخوخ

الطماطم

الفلفل الحلو

الكمثرى

الكرفس

لذلك، يجب على المستهلكين توخي الحذر الخاص عند شراء هذه الفواكه والخضروات، مثل شراء العضوية وتنظيفها جيدا قبل تناولها، حسب موقع environment.

كيفية تنظيفها

-اغسل الفواكه والخضراوات حتى لو لم تكن تنوي تناول قشرتها.

– اغسل يديك بالصابون والماء الدافئ قبل وبعد لمس الفواكه والخضراوات الطازجة.

– ضع الفاكهة أو الخضار تحت الماء الجاري في مصفاة. فهذا يزيل كمية أكبر من المبيدات الحشرية مقارنةً بغمرها في الماء.

– تشير بعض الأدلة إلى أن نقع الخضراوات والفواكه في محلول ملحي بنسبة 10٪ لمدة تصل إلى 20 دقيقة يُمكن أن يُزيل معظم بقايا المبيدات، ولكن تأكد من شطفها جيدا بعد ذلك حتى لا يؤثر ذلك على النكهة.

– يُمكن لصودا الخبز، عند مزجها بالماء، أن تُساعد في إزالة كمية أكبر من المبيدات مقارنة بالماء وحده. ستحتاج فقط إلى 12 إلى 15 دقيقة لن يتبقى أي أثر للمبيدات.

– لا يُعدّ الخل فعالا كصودا الخبز، خاصة في إزالة المبيدات من التوت المسامي. مع ذلك، يُعدّ الخل طريقة جيدة لإزالة بقايا المبيدات من معظم أنواع الفاكهة والخضراوات.

– بغض النظر عن طريقة تنظيف المنتجات، احرص على تجفيفها جيدا لإزالة الرطوبة الزائدة.

يساعد ذلك أيضا في التخلص من أي مبيدات حشرية أو كائنات دقيقة عالقة على السطح. يمكنك تجفيفها يدويا أو باستخدام مجفف السلطة، حسب نوع المنتج الذي تُريد تجفيفه.

-لا توصي إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) بغسل الفواكه والخضراوات بالصابون أو المنظفات أو غسول المنتجات التجارية. فلم يثبت أنها أكثر فعالية من الماء وحده.

-افرك المنتجات الصلبة مثل البطيخ والبطاطس بفرشاة نظيفة. يساعد فرك الفواكه الصلبة على إزالة المزيد من بقايا المبيدات.

-افرك الفواكه والخضراوات الطرية، كالعنب، تحت الماء الجاري لإزالة البقايا.

– ضع الفواكه والخضراوات الهشة، كالتوت، في مصفاة وقلّبها مع رشّها برفق بالماء.

– تخلص من الأوراق الخارجية للخضراوات الورقية، كالخس والملفوف.

– قشّر الفواكه والخضراوات التي يمكن تقشيرها، كالخوخ والتفاح.

قد يساعد التسخين على التخلص من البقايا، ولكن قد يؤدي ذلك إلى فقدان بعض العناصر الغذائية، وفقا لموقع npic.orst.edu.