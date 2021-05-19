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سيفيتال من بينها

هذه أقوى الشركات العائلية في الجزائر والمغرب وتونس!

نادية شريف
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هذه أقوى الشركات العائلية في الجزائر والمغرب وتونس!

كشفت مجلة فوربس في تصنيفها السنوي عن أقوى 100 شركة عائلية عربية لعام 2021، وكان من ضمنها شركتين مغربيتين وشركة جزائرية ورابعة تونسية.

واحتلت مجموعة سيفيتال الرتبة 32 من أصل 100 أقوى شركة عائلية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقالت فوربس إن مجموعة سيفيتال من أوائل الشركات الجزائرية الخاصة وأكبرها.

يذكر أن سيفيتال شركة صناعات غذائية جزائرية خاصة ملك لـ “المياردير يسعد ربراب” مختصة في صناعة الزيوت والمواد الدسمة وتكرير السكر أسست عام 1998.

تقوم بتسويق منتجاتها في كل من الجزائر، تونس، روسيا، فرنسا، سويسرا، مالي، أوكرانيا، و تمتلك المجموعة 28 شركة أخرى.

وكان رجل الأعمال يسعد ربراب قد تمكن في العام 2020 حسب موقع “فوربس ميدل إيست”، من إضافة 3.3 مليار دولار لرصيده لتبلغ 7.5 مليار دولار.

وحلّ ربراب ثانيا، وراء المصري ناصف ساويرس الذي أضاف 2.7 مليار دولار لثروته خلال السبعة أشهر الأخيرة من العام 2020، لتبلغ 7.7 مليار دولار، متصدرا قائمة أثرياء العرب.

يذكر  أن التصنيف الجديد للعام الجاري بشأن أقوى الشركات العائلية سجل تراجعا في عدد الشركات التي تملكها عائلات مغاربية مقارنة بعام 2020.

وقالت المجلة إن التصنيف اعتمد على عدد من المعايير، أهمها حجم الاستثمارات، عدد الموظفين، ومدى تنوع الأعمال من حيث القطاعات وامتدادها الجغرافي.

عن قائمة أقوى الشركات العائلية في المغرب وتونس والمصنفة إلى جانب سيفيتال من قبل فوربس فهي:

​​​​​مجموعة فينانس كوم

احتلت هذه المجموعة التي يرأس مجلس إدارتها عثمان بنجلون الرتبة 23 ضمن القائمة، ولها استثمارات متنوعة في قطاع البنوك والعقارات والتأمين والاتصالات.

المجموعة تقدمت بـ15 رتبة مقارنة بتصنيف عام 2020، وبلغت عائدات فينانس كوم 2.2 مليار دولار عام سنة 2019، فيما تقدر فوربس ثروة عائلة عثمان بن جلون بنحو 1.3 مليار دولار.

مجموعة هولماركوم

أسسها عبد القادر بن صالح عام 1978 بالدار البيضاء المغربية، وحلت في المركز 89 ضمن القائمة.

وتنشط المجموعة التي يرأس مجلس إدارتها الحالي محمد حسن بن صالح، في مجالات التمويل والعقارات والصناعات الزراعية والتوزيع والخدمات اللوجستية، كما تنشط في عدد من دول أفريقيا جنوب الصحراء.

الوكيل القابضة

تم تصنيفها في الرتبة 97 ضمن القائمة، تضم شبكة من 30 شركة في قطاعات الزراعة والصناعات الثقيلة والاستشارات وهي من تأسيس محمد الوكيل.

تمثل وبشكل حصري مجموعة من شركات السيارات والعلامات التكنولوجية في تونس، وتنشط في مجموعة من البلدان في شمال إفريقيا وجنوب الصحراء.

وقدرت فوربس رأس مال المجموعة بحوالي 5.6 مليون دولار.

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التعليقات
5
  • محمد☪Mohamed

    حثى لو كانت شركة من أموال الشعب هو رجعها شاركة جزائرية عالمية الأخرون خرج $$$$ لشاركات عالمية غير جزائرية أيهما أفضل كل ووكل الشعب (والله غالب علينا) أو كول و وكل الأجنبي ويخلينا في فقر .

    2
  • محمد☪Mohamed

    ليعقب بي سالب على يسعد ربراب ذير في بالك أن كل ثروت ربراب الحالية 7.5 مليار دولار تأكلها وزارة المجاهدين تصرف لدوي الحقوق كل سنة ياجاهل .

    -2
  • Bledar

    Société fondée avec l’argent du peuples Hassbona ELLAH wa niaama El wakil

    6
  • مواطن

    ما دام زيت فلوريال تضاعف سعره في شهرين فقط فلماذا لا تزداد ثروته بملايير الدولارات في عام الكوفيد. حسبنا الله و نعم الوكيل. على الأقل تطلع علينا سيفيتال ببيان تشرح فيه سبب هذا الارتفاع الجنوني.

    5
  • محمد☪Mohamed

    يسعد ربراب يستهل يكون وزير إقتصاد ماشي Les bras cassés لم ينهض إقتصادنا من سنوات عديدة.

    -1

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