هذه أهم الملفات التي درسها اجتماع الحكومة اليوم

ترأس الوزير الأول، سيفي غريب، اليوم الخميس، 30 أفريل، اجتماعًا للحكومة خصص لدراسة عدد من الملفات.

ووفقا لما أفادت به وكالة الانباء الجزائرية، درست الحكومة في مستهل جلستها، مشروع المرسوم التنفيذي الذي يحدد كيفيات تطبيق القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية، حيث خلصت إلى استكمال دراسة مشروع النص الذي يعد “بمثابة الرافد الأساسي الذي يساهم في قيادة عمليات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.”

حيث يهدف “إلى توضيح الكيفيات العملية المرتبطة بالتحكم في الأموال العمومية وحسن تسييرها في إطار تكريس مبادئ حرية الحصول على الطلب العمومي، والمساواة في التعامل مع المترشحين وشفافية الإجراءات.”

ودرست الحكومة أيضا مشروع الإستراتيجية الوطنية للوقاية من مرض السرطان ومكافحته، آفاق 2035، قبل عرضها على موافقة مجلس الوزراء.

وهي الوثيقة التي تم إعدادها من قبل اللجنة الوطنية للوقاية من السرطان ومكافحته، الموضوعة تحت سلطة السيد رئيس الجمهورية، على أساس توصيات الجلسات الوطنية المنظمة في شهر ماي 2025.

وتحدد الأدوات العملياتية والتدابير الضرورية لتعزيز الوقاية والتكفل بمرض السرطان، وتعتمد من حيث تنفيذها وتقييمها، على لوحة بيانات تشمل مجمل المؤشرات المناسبة بما يسمح بتقييم أشواط التقدم المحققة وتحديد أوجه قصور النظام الصحي في مجال التكفل بالسرطان.

كما استمعت الحكومة كذلك إلى عرض حول التكفل بتحويل المرضى إلى الخارج للعلاج؛ أين تم تسليط الضوء على النتائج المسجلة من طرف اللجنة الطبية الوطنية، والخطوات المحققة في إطار السياسة الوطنية البديلة.

واعتبرت الحكومة أن النتائج المحرزة في 2025 “تدل على ديناميكية إيجابية باتجاه استقلالية صحية معززة، تتميز بتقليص التحويلات إلى الخارج، وتطوير العرض الوطني للعلاج والتحكم في النفقات الصحية.”