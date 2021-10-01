هذه أهم 6 مواد يصدرها المصريون نحو الجزائر

كشف تقرير أعده مكتب التجارة بالسفارة المصرية بالجزائر، عن ارتفاع في صادرات القاهرة غير البترولية للجزائر بنسبة 10% خلال النصف الأول من عام 2021، متمثلة في 6 مواد مختلفة.

وأوضح التقرير الذى أعده مكتب التمثيل التجاري بسفارة مصر بالجزائر، وحصلت وكالة أنباء الشرق الأوسط على نسخة منه، في ضوء أحدث الإحصاءات الصادرة من المديرية العامة للجمارك الجزائرية، أن حجم التبادل التجاري بين مصر والجزائر زاد بنسبة + 15.4% ليصل لما قيمته 392.7 مليون دولار، كما زاد معدل تغطية الصادرات للواردات لتصل نسبته + 420.8%.

وأشار المصدر ذاته، إلى أن الصادرات المصرية زادت بنسبة + 19.4% لتصل إلى 317.7 مليون دولار بعد أن كانت265.7 مليون دولار خلال ذات الفترة من العام الماضي.

وفي المقابل، زادت الواردات المصرية من الجزائر بنسبة +1.1% لتصل قيمتها 75.4 مليون دولار بعد أن كانت 74.6 مليون دولار، لتعتلي مصر المرتبة 15 لأهم الدول المصدرة للجزائر، والمرتبة 24 لأهم الدول المستوردة منها.

وأشار التقرير إلى أن أهم الصادرات المصرية للجزائر خلال النصف الأول من العام الجاري تمثلت في:

1- محضرات غذائية لمرضى الأورام بقيمة 49 مليون دولار أمريكي.

2- زيت الصويا 39 مليون دولار .

3- أسلاك النحاس 22 مليون دولار.

4- أعلاف الحيوانات

5- الورق المقوى

6- الديكسترين وغيره من أنواع النشا.

وأفاد التقرير بأنه على الجانب الآخر، يعتبر الغاز السائل بأنواعه من أهم الواردات الجزائرية لمصر، حيث بلغت تلك الواردات نحو 71.5 مليون دولار أى ما يمثل 95% من إجمالي الواردات ككل خلال تلك الفترة.