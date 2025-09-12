-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد
مهلة جديدة إلى 21 سبتمبر ...وزارة التجارة الخارجية:

هذه إجراءات إيداع وتصحيح وتعديل برامج الاستيراد

إيمان كيموش
  • 266
  • 0
هذه إجراءات إيداع وتصحيح وتعديل برامج الاستيراد
ح.م
تعبيرية

منحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات فرصة ثانية للمتعاملين الاقتصاديين المتأخرين في إيداع برامجهم التقديرية الخاصة بعمليات الاستيراد لحسابهم الخاص في إطار “التسيير” أو “التجهيز”.

وحسب بيان للوزارة تلقت “الشروق” نسخة منه، دُعيت المؤسسات التي تخلّفت عن إيداع برنامجها التقديري إلى إرسال البرنامج الخاص بالسداسي الثاني لسنة 2025، المؤشر عليه من طرف المصالح المختصة أو مرفقًا بمحضر معاينة موقع من طرف محضر قضائي، عبر البريد الإلكتروني ppfonctionnement@mcepe.gov.dzفي أجل أقصاه 21 سبتمبر 2025.
أما المؤسسات التي طُلب منها تصحيح برنامجها التقديري، فعليها إيداع البرنامج الأول والبرنامج المصحح وإرسالهما عبر البريد الإلكتروني نفسه.

وفيما يتعلق بالمتعاملين الذين يطلبون تعديل برنامجهم المؤشر عليه من طرف المصالح المختصة، فيتعيّن عليهم إرسال البرنامج المؤشر، والتعهد بعدم توطين البرنامج التقديري، إلى جانب البرنامج المعدل، عبر البريد الإلكتروني rectif.ppfonctionnement@mcepe.gov.dz.

وأكدت الوزارة أن الملفات تُرسل عبر البريد الإلكتروني فقط، وأن أي برنامج تقديري يُودع عن طريق البريد العادي لن يؤخذ بعين الاعتبار.

مقالات ذات صلة
تدابير فورية لمرافقة تصدير مادتي الإسمنت والكلنكر

تدابير فورية لمرافقة تصدير مادتي الإسمنت والكلنكر

بمئات ملايين الدولارات.. الجزائر توقع صفقات استثمارية ضخمة في هذه المجالات

بمئات ملايين الدولارات.. الجزائر توقع صفقات استثمارية ضخمة في هذه المجالات

رئيس “أفريكسيمبنك”: احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية يعكس دورها في دفع النمو الاقتصادي في إفريقيا

رئيس “أفريكسيمبنك”: احتضان الجزائر لمعرض التجارة البينية يعكس دورها في دفع النمو الاقتصادي في إفريقيا

الجزائر الكبيرة… وعدتْ فوفّتْ!

الجزائر الكبيرة… وعدتْ فوفّتْ!

اجتماع عمل ومتابعة حول مشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

اجتماع عمل ومتابعة حول مشروع منجم الزنك والرصاص ببجاية

الجزائر ركيزة أساسية للطاقات التقليدية والمتجدّدة نحو أوروبا

الجزائر ركيزة أساسية للطاقات التقليدية والمتجدّدة نحو أوروبا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد