هذه إجراءات إيداع وتصحيح وتعديل برامج الاستيراد

مهلة جديدة إلى 21 سبتمبر ...وزارة التجارة الخارجية:

منحت وزارة التجارة الخارجية وترقية الصادرات فرصة ثانية للمتعاملين الاقتصاديين المتأخرين في إيداع برامجهم التقديرية الخاصة بعمليات الاستيراد لحسابهم الخاص في إطار “التسيير” أو “التجهيز”.

وحسب بيان للوزارة تلقت “الشروق” نسخة منه، دُعيت المؤسسات التي تخلّفت عن إيداع برنامجها التقديري إلى إرسال البرنامج الخاص بالسداسي الثاني لسنة 2025، المؤشر عليه من طرف المصالح المختصة أو مرفقًا بمحضر معاينة موقع من طرف محضر قضائي، عبر البريد الإلكتروني ppfonctionnement@mcepe.gov.dzفي أجل أقصاه 21 سبتمبر 2025.

أما المؤسسات التي طُلب منها تصحيح برنامجها التقديري، فعليها إيداع البرنامج الأول والبرنامج المصحح وإرسالهما عبر البريد الإلكتروني نفسه.

وفيما يتعلق بالمتعاملين الذين يطلبون تعديل برنامجهم المؤشر عليه من طرف المصالح المختصة، فيتعيّن عليهم إرسال البرنامج المؤشر، والتعهد بعدم توطين البرنامج التقديري، إلى جانب البرنامج المعدل، عبر البريد الإلكتروني rectif.ppfonctionnement@mcepe.gov.dz.

وأكدت الوزارة أن الملفات تُرسل عبر البريد الإلكتروني فقط، وأن أي برنامج تقديري يُودع عن طريق البريد العادي لن يؤخذ بعين الاعتبار.