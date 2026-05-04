هذه الأطعمة في فطور الصباح تمنحك الطاقة طوال اليوم!

قال خبراء في التغذية العلاجية إن هناك 10 أطعمة إذا تناولها الشخص في فطور الصباح منحته الطاقة طوال اليوم.

ووفقا لما أورده موقع Health، فإن القاعدة الأساسية هي الجمع بين البروتين والألياف والدهون الصحية لتجنب الارتفاع الحاد في سكر الدم والشعور بالتعب.

وتضم القائمة خيارات مألوفة وأخرى غير متوقعة. فمثلا، يعتبر البيض من أفضل مصادر البروتين، الذي يوفر شعورا بالشبع يدوم طويلا. والشوفان غني بالكربوهيدرات المعقدة والألياف، ما يطلق الطاقة تدريجيا.

وتشمل وجبات الفطور الصحية الزبادي اليوناني، الغني بالبروتين والبروبيوتيك، والمكسرات (خاصة اللوز)، وبذور الشيا، والتوت. كما تساعد هذه الأطعمة على دعم صحة الأمعاء ووظائف الدماغ ومستوى الطاقة.

كما يعتبر العدس والبطاطا الحلوة من الخيارات الصباحية غير المألوفة، فهما يزودان الجسم بكربوهيدرات بطيئة الهضم ويمنعان الانخفاض المفاجئ في الطاقة. كما يوفر السبانخ وسمك السلمون الفيتامينات وأحماض أوميغا 3 الدهنية.

ويؤكد الخبراء، أن وجبة الفطور الأكثر فعالية ليست طعاما واحدا، بل مزيج من الأطعمة. فمثلا، يساعد تناول البيض مع الخضار أو عصيدة الشوفان مع المكسرات والتوت على الشعور بالشبع والتركيز لفترة أطول.

وتعد وجبة الإفطار من الوجبات الأساسية، إذ تساعد الجسم على تنشيط عملية الأيض وتحفيز عمل الأجهزة الداخلية كافة، حسب مختصين في التغذية.

وأثبتت عديد الدراسات أن سرعة الأيض لا تعتمد على نظام النوم واليقظة، بل العامل الحاسم هو تناول وجبة إفطار كاملة.