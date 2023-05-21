هذه الأطعمة يجب إضافتها لوجبة الإفطار.. والسبب!

كشفت روزي مارتن، أخصائية التغذية المسجلة في Plant Based Health Professionals، عن الأطعمة التي يجب إضافتها إلى وجبة الإفطار للمساعدة في دعم صحة القلب وخفض الكوليسترول.

وحسب موقع “إكسبريس” أوضحت الدكتورة أن هذه الأطعمة أربعة وهي:

الشوفان

قالت مارتن: “يوفر الشوفان أليافا قابلة للذوبان تسمى بيتا جلوكان، وتحتاج إلى ثلاثة غرامات يوميا للحصول على تأثير خفض الكوليسترول.

فول الصويا

وتابعت: ” تبين أن أطعمة الصويا، مثل حليب الصويا ولبن الصويا والتوفو والفول، تساعد على خفض مستويات الكوليسترول في الدم. لدعم صحة قلبك”.

فواكه وخضروات

أشارت إلى أنه يمكن إضافة التوت أو الموز إلى العصيدة، أو إضافة بعض الطماطم أو السبانخ أو الفطر إلى وجبة الإفطار المطبوخة”.

المكسرات

وأضافت: “التوصية هي اختيار 30 غراما من المكسرات النيئة وغير المملحة، والتي يمكن أن تشمل اللوز والجوز والكاجو وغيرها.

ويمكنك رش القليل من المكسرات أو البذور على وجبة الإفطار لزيادة تناولك للدهون الصحية للقلب”.

وتعد وجبة الإفطار من أهم الوجبات على مدار اليوم؛ فهي المصدر الأول الذي يمنحك الطاقة اللازمة للقيام بمهامك، ولذا يجب أن تحتوي على كل العناصر الغذائية الضرورية من الفيتامينات والمعادن.

هي ذات أهمية عالية خاصة للأطفال؛ حيث تمد الجسم بالنشاط والحيوية، كما أنها مهمة جدا لمن يتبعون الريجيم ونظاما صحيا لإنقاص الوزن.

فوائدها

1. زيادة طاقة الجسم

وجبات الإفطار الصحية الغنية بالألياف وقليلة الكربوهيدرات تساعد على منحك النشاط والحيوية طوال اليوم.

2. تقوية الذاكرة

من فوائدها أنها تعمل على تقوية الذاكرة بشكل كبير، إذا احتوت على الفواكه والخضراوات والألبان والحبوب الكاملة، كما أنها تساعد على علاج حالات تقلبات المزاج.

3. الوقاية من الأمراض

تناولها في الصباح الباكر يساعد على الوقاية من الأمراض المختلفة التي من الممكن أن تصيب جسم الإنسان؛ لأنها تساعد على تعزيز المناعة.

4. التقليل من الكوليسترول

تساعد على التقليل من معدل الكوليسترول المرتفع بالدم؛ لأن وجبة الإفطار تساعد على عملية التمثيل الغذائي الصحيح.