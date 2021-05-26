هذه تواريخ إعلان نتائج البكالوريا و”البيام” و”السانكيام”

استنفار بالوزارة لإنهاء التحضيرات وإحباط المقاطعات الإدارية

فتح مراكز تصحيح البكالوريا في حدود 30 جوان.. وأسبوع لتصحيح كل مادة

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أنجزت وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، رزنامة الإعلان عن نتائج الامتحانات المدرسية الرسمية، دورة جوان 2021، إذ تقرر الإعلان عن نتائج البكالوريا في 22 جويلية المقبل، ليتم الشروع في تصحيح أوراق إجابات المترشحين في حدود 30 جوان المقبل، على أن يتم البدء في التجميع بالموازاة مع الانطلاق في إجراء الاختبارات دون توقف.

أسرّت مصادر مطلعة لـ”الشروق” بأن مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة، قد قررت بصفة مبدئية، عقب التنسيق مع مصالح الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، الإعلان عن نتائج امتحان شهادة البكالوريا في 22 جويلية المقبل، في حال لم تطرأ مستجدات على الساحة التربوية، حيث سيتم الشروع في تجميع وإغفال وتشفير أسماء المعنيين، في نفس اليوم الذي ينطلق فيه الامتحان، أي ابتداء من تاريخ 20 جوان المقبل، إذ يتم إرسال أوراق الإجابات إلى مراكز التجميع الـ18، الموزعة وطنيا بعد انقضاء كل اختبار، إلى غاية اليوم الخامس والأخير، لترسل الأوراق في ما بعد إلى مراكز التصحيح الـ87، ليتم البدء في عملية تصحيح أوراق أزيد من 731 ألف ممتحن في حدود 30 جوان القادم. وتستغرق العملية لكل مادة نحو أسبوع من الزمن، وسط إجراءات أمنية غاية في السرية، بحسب طبيعة المادة الممتحنة.

وأكدت مصادرنا أن الوزارة، من خلال مديريات التربية للولايات، قد دخلت المرحلة الأخيرة من عملية تجهيز مراكز إجراء البكالوريا، البالغ عددها 2528 مركز، بكافة وسائل ومستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، من كمامات ومعقمات ومواد نظيف وتعقيم وأجهزة قياس الحرارة.

وأما بخصوص امتحان شهادة التعليم المتوسط، فقد قررت الوصاية الإعلان عن النتائج في 5 جويلية المقبل، إذ سيتم فتح مراكز التصحيح الـ70 الموزعة وطنيا في الـ22 جوان، وتغلق في الـ3 جويلية المقبل، أي على مدار 12 يوما، لكي يتسنى لفريق العمل تأدية المهمة في أريحية تامة.

وفي ما يتعلق بامتحان شهادة نهاية المرحلة الابتدائية “السانكيام”، الذي سيبرمج في الـ2جوان المقبل ليوم واحد، كشفت ذات المصادر أنه تقرر الإعلان عن النتائج في 20 جوان المقبل، على أن يتم فتح مراكز التصحيح الـ62 الموزعة عبر كامل التراب الوطني في الـ7جوان المقبل، ليتم غلقها في الـ17منه، وتصحيح أوراق إجابات أزيد من 853 ألف مترشح.

وفي نفس السياق، ذكرت المصادر ذاتها أن وزارة التربية الوطنية، بالتنسيق مع وزارة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات الرقمية، تدرس إمكانية قطع خدمة الإنترنت بشكل جزئي عن مراكز الإجراء في الساعة الأولى من كل اختبار، وذلك لأجل التصدي لظاهرة تسريب أسئلة الاختبارات على مواقع التواصل الاجتماعي، خاصة “الفايس بوك”، قصد منع التشويش على المترشحين وعرقلة السير الحسن للامتحانات الرسمية، لاسيما امتحان شهادة البكالوريا، بالرغم من كون قرار حجب مواقع التواصل الاجتماعي الذي شرعت السلطات العمومية في تطبيقه منذ خمس سنوات فارطة، قد أثار استياء المواطنين والشركات الوطنية وحتى الدولية، جراء الخسائر المادية التي تكبدتها، على اعتبار أن الإنترنت أضحت من صميم عملهم.

ومن المتوقع أن يفعّل محمد واجعوط “خلية اليقظة” التقنية للسنة الثانية على التوالي، التي ستعمل بالتنسيق المباشر مع الأجهزة الأمنية المختصة في مكافحة الجريمة الإلكترونية، حيث ستسهر على مراقبة الصفحات الفايسبوكية، على أن تقوم بالتدخل المباشر لاتخاذ الإجراءات الإدارية المناسبة التي قد تتبع بإجراءات قضائية، في حال تسجيل انزلاقات لها علاقة مباشرة بملف تسريب المواضيع على مواقع التواصل الاجتماعي.

بالمقابل، فقد شددت الوصاية على أهمية تطبيق نفس البروتوكول الصحي الوقائي من فيروس “كوفيد 19” بمراكز الإجراء والتصحيح والتجميع، دون أي تقصير للسنة الثانية على التوالي، قصد حماية الأرواح خاصة في ظل ظهور سلالات جديدة للفيروس الأكثر خطورة.